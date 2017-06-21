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Пожар в электропоезде, следовавшем по маршруту "Болотное — Новосибирск", произошел во вторник, 20 июня. Об этом сообщается в группе "Инцидент Новосибирск".
Уточняется, что около 17:00 из-под вагона повалил густой дым. Машинистам пришлось остановить состав и ликвидировать возгорание с помощью огнетушителей. После того, как неполадки были устранены, поезд продолжил движение.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги отметили, что огонь возник в результате неисправности тягового электродвигателя в одном из вагонов.
На ликвидацию проблемы понадобилось не больше девяти минут. Инцидент не повлиял на движение других поездов.
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