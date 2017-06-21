Четверг, 22 Июнь, 06:31

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60
€ 66,8
Brent
$ 51,5
24°
Обь
309см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15 летие FM-ПродакшнТрагедия на Ладожском озере Дорожный ремонт – 2017
Новости

Садист в Барнауле убил трех щенков ударами о стену

, ИА "Амител"
Расправа над одним из животных была учинена в присутствии ребенка

Фото: flashcrimea.com

Приговор живодеру, убившему ударами о стену трех щенков, вынесли в Барнауле, сообщает региональная прокуратура.

Мужчине, который ранее был судим за смертельное избиение человека, на сей раз инкриминировали жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель.

В данный момент установлено, что кровавый инцидент произошел в апреле текущего года, когда злоумышленник в присутствии других людей с силой ударил двух щенков о стену дома.

Животные погибли. Затем садист проделал то же самое с третьим щенком, причем совершил это в присутствии ребенка.

Обвиняемого приговорили к шести месяцам ограничения свободы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.06.2017 16:01
- гость -

почему так мало???

0  0
21.06.2017 16:05
- гость -

Как бы надо расстрелять, учитывая предыдущий его опыт.

0  0
21.06.2017 16:26
- гость -

Мало дали чтобы он безнаказанность почувствовал и ещё раз человека убил. Вот тогда нормальный срок дадут.

0  0
21.06.2017 16:28
- гость -

Гореть ему а аду

0  0
21.06.2017 16:36
Гость

Ушлёпок

0  0
21.06.2017 16:39
- гость -

С таким же успехом можно пересадить половину сельского населения и народ из частного сектора, там котят, щенят топят постоянно, причем те испытывают страдания и мучения.

0  0
21.06.2017 16:55
- гость -

да еще за аборты расстреливать не только бабу 5 раз в жизни, но и её мужика

0  0
21.06.2017 17:02
- гость -

На автостоянке в Индустриальном районе оставили щенят, сейчас бегает стая из 4 собак. Не агрессивные к людям, но за себя могут постоять.

0  0
21.06.2017 17:08
- гость -

В деревне каждая хозяйка по нескольку раз за лето топит котят. Не знаю, видят ли это дети, но опыт как-то же передаётся от матери к дочери.
Жалко конечно, потом душа огрубевает. А на скотобойне, думаете, животинка сама себя разделывает и умерщвляет?

0  0
21.06.2017 17:09
- гость -

Ограничение свободы не есть лишение свободы, найдите разницу.

0  0
21.06.2017 17:15
- гость -

Неужели так сложно кастрировать собаку/кошку, чтобы потом не топить котят/щенков?

0  0
21.06.2017 17:15
- гость -


21.06.2017 16:05
- гость -
Как бы надо расстрелять, учитывая предыдущий его опыт.

Ну так взял бы себе четверых то...или оплати безболезненное усыпление. Во вторых не тебе судить, тоже мне психолог.....к твоему сведению в колониях особого режима, где содержатся убийцы в.т.ч. разрешено содержать домашних животных, рыбок, собак, кошек....администрация закрывает на это глаза...и ниччООО, не убивают их ЗК.......

0  0
21.06.2017 17:16
- гость -

В детстве наблюдали как инвалид Войны 2 раза в неделю резал свиней, работая в подсобном хозяйстве столовой. Не думаю, что это ему нравилось.

0  0
21.06.2017 17:18
- гость -

смотрел на Анимал Планет док.фильм, соседка стуканула на соседа-наркошу, что у него исчезло трое котят. копы попросили её сделать слепок на пластилине его ключа, проникли в дом, сделали смывы крови для экспертизы. наркош признал, что забил котят когда была ломка и сел на 12 лет!

0  0
21.06.2017 17:19
- гость -

21.06.2017 17:15
- гость -


Неужели так сложно кастрировать собаку/кошку, чтобы потом не топить котят/щенков?

Ага , щас разбежалась моя бабуля клинику искать под Рассказихой, да бабки платить, утопила и все.....кстати не маньячка, детей подняла, ветеран труда.....А ты проедь по деревням, ветеринара оплати...сделай доброе дело. И еще говорят, что пустая кошка крыс хуже ловит.

0  0
21.06.2017 17:26
- гость -

Ага , щас разбежалась моя бабуля клинику искать под Рассказихой, да бабки платить, утопила и все.....кстати не маньячка, детей подняла, ветеран труда.....А ты проедь по деревням, ветеринара оплати...сделай доброе дело. И еще говорят, что пустая кошка крыс хуже ловит.
--------

А руки у твоей бабули не отсохнут котят топить? С какого перепугу Я буду чужим людям оплачивать ветеринара? Ты как внук не в силах бабуле ветеринара оплатить? Раз она твоих родителей подняла и всё такое.

0  0
21.06.2017 17:26
- гость -

1.06.2017 17:18
- гость -
смотрел на Анимал Планет док.фильм, соседка стуканула на соседа-наркошу, что у него исчезло трое котят. копы попросили её сделать слепок на пластилине его ключа, проникли в дом, сделали смывы крови для экспертизы. наркош признал, что забил котят когда была ломка и сел на 12 лет!

Да ты чтоОООО!!!! Интересно!!!! У тебя есть конкретные предложения..., незатратные, гуманные и что бы не за деньги налогоплательщиков?

0  0
21.06.2017 17:28
- гость -

Правильно посадили. А деревенских зря за живодерство не наказывают. Убивать животных просто потому, что денег на ветеринара жалко - это дикость.

0  0
21.06.2017 17:30
Пионер

А руки у твоей бабули не отсохнут котят топить? С какого перепугу Я буду чужим людям оплачивать ветеринара? Ты как внук не в силах бабуле ветеринара оплатить? Раз она твоих родителей подняла и всё такое.

Все прям в селах метнулись к ветеринарам. Как интересно Вы в офисе себе деревню представляете. Хвост знаете у коровы с какой стороны?

0  0
21.06.2017 17:30
- гость -

21.06.2017 17:26
- гость -


А руки у твоей бабули не отсохнут котят топить?

Не отсохли, 80 уже, при памяти, дееспособная......Зачем я буду оплачивать традиционную утилизацию ненужных животных, я от приступов гуманизма не страдаю. Это же тебя сердоболие мучает, вот и помоги, советчик . Ну а рученки скорее всего у тебя отсохнут, пока людей ненавидеть будешь и до 40 ка не дотянешь так...береги себя.

0  0
21.06.2017 17:33
- гость -

1.06.2017 17:28
- гость -
Правильно посадили. А деревенских зря за живодерство не наказывают. Убивать животных просто потому, что денег на ветеринара жалко - это дикость.

Дикость то что ты на рынке мясо покупаешь, его же деревенские ростят..., а денег на ветеринара жалко ...ибо в деревенской жизни другие приоритеты.....или твои дети не едят мясо.....знаешь как жалко корову перед забоем, у нее слезы в глазах, как ты можешь есть ее потом?

0  0
21.06.2017 17:34
- гость -

этот ушлёпок явное отклонение от нормы и его надо изолировать! мало ли где какие нормы -в Китае и Индии девочек новорожденных топили в реке , а эскимосы могут съесть предков в голодную зиму.

0  0
21.06.2017 17:36
- гость -

Поскольку было разрешено рожать второго ребенка — мальчика, в стране повсеместно топили новорожденных девочек. В сельской местности Китая на берегах рек порой можно встретить ржавые таблички: «Девочек здесь не топить».

0  0
21.06.2017 17:39
- гость -

21.06.2017 17:34
- гость -
этот ушлёпок явное отклонение от нормы и его надо изолировать! мало ли где какие нормы -в Китае и Индии девочек новорожденных топили в реке , а эскимосы могут съесть предков в голодную зиму.

Ненависть к себе подобному, хоть и к преступнику и эскимосам .....тоже отклонение, пора тебе брат в одно место на окраине города, там лес рядом...будешь смотреть на него через решетку в аминозиновом бреду....это судя твоей логике.

0  0
21.06.2017 17:45
- гость -

21.06.2017 17:39 почему ненависть? этот тип , как и ты(а может это ты и есть?) прекрасный пример духовного разложения российского общества , что не может не радовать!

0  0
21.06.2017 17:49
- гость -

Жестокость порождает жестокость.
Долбить об стену животное, да ещё в присутствии ребёнка .......

0  0
21.06.2017 17:56
- гость -

Рафинированные офисные хомячки вообще себе деревню не представляют
Там другие ценности, в чём-то народ грубее, а в чём-то и душевнее. Правильно раньше при Советах студентов-интиллигентов отправляли в село - они от жизни не отрывались, а село обогащалось от них культурой и цивилизацией. Сейчас всё нарушили, и вот видим таких тонкодушевных эстетов, которые с коровой знакомы по картинкам

0  0
21.06.2017 17:57
- гость -

21.06.2017 17:26
- гость -
Не отсохли, 80 уже, при памяти, дееспособная......Зачем я буду оплачивать традиционную утилизацию ненужных животных, я от приступов гуманизма не страдаю. Это же тебя сердоболие мучает, вот и помоги, советчик . Ну а рученки скорее всего у тебя отсохнут, пока людей ненавидеть будешь и до 40 ка не дотянешь так...береги себя.
-----------------

Я животных не убиваю, с чего моим рукам отсыхать? Я людей не ненавижу, я гуманный человек, в отличие от тебя и твоей бабули.
А живодеров нужно наказывать, так что дядьку правильно наказали, жаль, что срок небольшой.

0  0
21.06.2017 18:01
Пионер

Долбить об стену животное, да ещё в присутствии ребёнка .......

А если бы это животное пыталось ребенка тяпнуть?

0  0
21.06.2017 18:06
South

Пионер, ты статью читал? Там щенки были.

0  0
21.06.2017 18:43
Пионер

South, читал. В статье ни слова не сказано, что побудило человека на этот поступок. Не зная всех деталей, судить глупо.
Щенки, кстати, тоже кусаются.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
06:24
Жару, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 июня 0
06:01
Промышленность на Алтае растет в 4,3 раза быстрее, чем в целом по России 0
05:01
День памяти и скорби отмечают в России 22 июня 0
04:01
Испанского режиссера задержали в России за съемку геев из закрытого города 0
03:01
Полицейского наказали за оскорбление чувств зигующих подростков 0
02:01
Главе штаба Навального вручили повестку в прямом эфире 0
01:01
Путин: дети не должны мыть полы в школах 0
00:32
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций 0
23:51
Порошенко на встрече с Трампом "треснул" себя по руке 27 раз 0
23:34
Бабушка выжившего на Ладоге мальчика рассказала подробности произошедшего 1
23:20
Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам за аферу на 700 млн долларов 0
22:53
Пресс-секретаря астраханского минздрава возмутил крик о помощи умирающей 0
22:33
Законопроект о курортном сборе в Госдуме назвали безграмотным 0
22:01
Газовый баллон взорвался в частном доме в Барнауле 0
21:51
Нарколог: алкоголь "пьяному" мальчику могли ввести в печень напрямую 2
21:35
СК начал проверку после нападения главы рыбзавода в Карелии на журналистов 0
21:24
СК подтвердил наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика 7
20:59
Опубликовано видео с истребителем НАТО у самолета Шойгу 0
20:26
Поклонская: посмотревших "Матильду" прихожан отлучили от причастия 4
20:03
Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали в больницу из-за инфекции 0
19:51
Тулеев не намерен расставаться с полномочиями губернатора Кузбасса 1
19:35
Повторение урагана в Барнауле и снег в Мурманске: обзор соцсетей 0
19:24
Работу японского завода Honda остановили на день из-за кибератаки 0
19:08
Коротко о главном: Барнаул под ударами бури и миллионы на туркластер
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 июня
18:46
Шестая Международная электронная неделя на Алтае пройдет 26-29 июня 0
18:32
Опрос: россияне назвали комедию любимым киножанром 0
18:18
Двух девочек покрестили в водах Барнаулки. Фото 0
18:04
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников 4
17:49
Девочка с "огромным чемоданом" пыталась одна уехать из Сочи в Калининград 0
17:32
Натовский истребитель пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу 6
17:23
Житель Новосибирска из ревности убил жену молотком и заявил о ее пропаже 0
17:11
Фура протаранила "Волгу" на улице Попова в Барнауле. Фото 1
17:05
Скончался легендарный советский разведчик Юрий Дроздов 0
16:50
МВД РФ: программа переселения соотечественников "начала хромать" 2
16:32
Сбой в работе общественного транспорта произошел в Барнауле 7
16:23
ФСБ задержала украинца за попытку тайком попасть на крымский курорт 0
16:12
Вандала на Алтае ждет суд за погром на кладбище во время Радоницы 0
16:04
Пассажирская электричка загорелась в Новосибирске. Видео 0
15:48
Садист в Барнауле убил трех щенков ударами о стену 31
15:33
Поисково-спасательная операция на Ладоге возобновлена 0
15:21
Ждем нового урагана: ЧС из-за непогоды прогнозируют в Алтайском крае 3
15:14
Летний снегопад прошел в Мурманской области. Фото 1
15:04
Улица Попова в Барнауле встала в пробку из-за дорожной аварии. Фото 5
14:50
Глава Кузбасса Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике 1
14:41
"Ничего лишнего. Только мясо": проект Amic.ru
Собираемся на шашлыки вместе с "Барнаульским пищевиком"
14:32
Показываем, как в Барнауле убирают поваленные деревья после урагана. Фото 0
14:22
Зюганов просит федеральный Минтранс отремонтировать Чуйский тракт 5
14:16
Фабрика Roshen полностью прекратила свою работу в Липецке 0
14:08
"Лучше стрелять по тарелочкам": Карлину показали стрелковый клуб "Магнум" 8
13:51
Спасатели и активисты ОНФ в Алтайском крае будут вместе бороться с пожарами 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.