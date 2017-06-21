Фото: flashcrimea.com
Приговор живодеру, убившему ударами о стену трех щенков, вынесли в Барнауле, сообщает региональная прокуратура.
Мужчине, который ранее был судим за смертельное избиение человека, на сей раз инкриминировали жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель.
В данный момент установлено, что кровавый инцидент произошел в апреле текущего года, когда злоумышленник в присутствии других людей с силой ударил двух щенков о стену дома.
Животные погибли. Затем садист проделал то же самое с третьим щенком, причем совершил это в присутствии ребенка.
Обвиняемого приговорили к шести месяцам ограничения свободы.
Комментарии
почему так мало???
Как бы надо расстрелять, учитывая предыдущий его опыт.
Мало дали чтобы он безнаказанность почувствовал и ещё раз человека убил. Вот тогда нормальный срок дадут.
Гореть ему а аду
Ушлёпок
С таким же успехом можно пересадить половину сельского населения и народ из частного сектора, там котят, щенят топят постоянно, причем те испытывают страдания и мучения.
да еще за аборты расстреливать не только бабу 5 раз в жизни, но и её мужика
На автостоянке в Индустриальном районе оставили щенят, сейчас бегает стая из 4 собак. Не агрессивные к людям, но за себя могут постоять.
В деревне каждая хозяйка по нескольку раз за лето топит котят. Не знаю, видят ли это дети, но опыт как-то же передаётся от матери к дочери.
Жалко конечно, потом душа огрубевает. А на скотобойне, думаете, животинка сама себя разделывает и умерщвляет?
Ограничение свободы не есть лишение свободы, найдите разницу.
Неужели так сложно кастрировать собаку/кошку, чтобы потом не топить котят/щенков?
21.06.2017 16:05
- гость -
Как бы надо расстрелять, учитывая предыдущий его опыт.
Ну так взял бы себе четверых то...или оплати безболезненное усыпление. Во вторых не тебе судить, тоже мне психолог.....к твоему сведению в колониях особого режима, где содержатся убийцы в.т.ч. разрешено содержать домашних животных, рыбок, собак, кошек....администрация закрывает на это глаза...и ниччООО, не убивают их ЗК.......
В детстве наблюдали как инвалид Войны 2 раза в неделю резал свиней, работая в подсобном хозяйстве столовой. Не думаю, что это ему нравилось.
смотрел на Анимал Планет док.фильм, соседка стуканула на соседа-наркошу, что у него исчезло трое котят. копы попросили её сделать слепок на пластилине его ключа, проникли в дом, сделали смывы крови для экспертизы. наркош признал, что забил котят когда была ломка и сел на 12 лет!
21.06.2017 17:15
- гость -
Неужели так сложно кастрировать собаку/кошку, чтобы потом не топить котят/щенков?
Ага , щас разбежалась моя бабуля клинику искать под Рассказихой, да бабки платить, утопила и все.....кстати не маньячка, детей подняла, ветеран труда.....А ты проедь по деревням, ветеринара оплати...сделай доброе дело. И еще говорят, что пустая кошка крыс хуже ловит.
Ага , щас разбежалась моя бабуля клинику искать под Рассказихой, да бабки платить, утопила и все.....кстати не маньячка, детей подняла, ветеран труда.....А ты проедь по деревням, ветеринара оплати...сделай доброе дело. И еще говорят, что пустая кошка крыс хуже ловит.
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А руки у твоей бабули не отсохнут котят топить? С какого перепугу Я буду чужим людям оплачивать ветеринара? Ты как внук не в силах бабуле ветеринара оплатить? Раз она твоих родителей подняла и всё такое.
1.06.2017 17:18
- гость -
смотрел на Анимал Планет док.фильм, соседка стуканула на соседа-наркошу, что у него исчезло трое котят. копы попросили её сделать слепок на пластилине его ключа, проникли в дом, сделали смывы крови для экспертизы. наркош признал, что забил котят когда была ломка и сел на 12 лет!
Да ты чтоОООО!!!! Интересно!!!! У тебя есть конкретные предложения..., незатратные, гуманные и что бы не за деньги налогоплательщиков?
Правильно посадили. А деревенских зря за живодерство не наказывают. Убивать животных просто потому, что денег на ветеринара жалко - это дикость.
А руки у твоей бабули не отсохнут котят топить? С какого перепугу Я буду чужим людям оплачивать ветеринара? Ты как внук не в силах бабуле ветеринара оплатить? Раз она твоих родителей подняла и всё такое.
Все прям в селах метнулись к ветеринарам. Как интересно Вы в офисе себе деревню представляете. Хвост знаете у коровы с какой стороны?
21.06.2017 17:26
- гость -
А руки у твоей бабули не отсохнут котят топить?
Не отсохли, 80 уже, при памяти, дееспособная......Зачем я буду оплачивать традиционную утилизацию ненужных животных, я от приступов гуманизма не страдаю. Это же тебя сердоболие мучает, вот и помоги, советчик . Ну а рученки скорее всего у тебя отсохнут, пока людей ненавидеть будешь и до 40 ка не дотянешь так...береги себя.
1.06.2017 17:28
- гость -
Правильно посадили. А деревенских зря за живодерство не наказывают. Убивать животных просто потому, что денег на ветеринара жалко - это дикость.
Дикость то что ты на рынке мясо покупаешь, его же деревенские ростят..., а денег на ветеринара жалко ...ибо в деревенской жизни другие приоритеты.....или твои дети не едят мясо.....знаешь как жалко корову перед забоем, у нее слезы в глазах, как ты можешь есть ее потом?
этот ушлёпок явное отклонение от нормы и его надо изолировать! мало ли где какие нормы -в Китае и Индии девочек новорожденных топили в реке , а эскимосы могут съесть предков в голодную зиму.
Поскольку было разрешено рожать второго ребенка — мальчика, в стране повсеместно топили новорожденных девочек. В сельской местности Китая на берегах рек порой можно встретить ржавые таблички: «Девочек здесь не топить».
21.06.2017 17:34
- гость -
этот ушлёпок явное отклонение от нормы и его надо изолировать! мало ли где какие нормы -в Китае и Индии девочек новорожденных топили в реке , а эскимосы могут съесть предков в голодную зиму.
Ненависть к себе подобному, хоть и к преступнику и эскимосам .....тоже отклонение, пора тебе брат в одно место на окраине города, там лес рядом...будешь смотреть на него через решетку в аминозиновом бреду....это судя твоей логике.
21.06.2017 17:39 почему ненависть? этот тип , как и ты(а может это ты и есть?) прекрасный пример духовного разложения российского общества , что не может не радовать!
Жестокость порождает жестокость.
Долбить об стену животное, да ещё в присутствии ребёнка .......
Рафинированные офисные хомячки вообще себе деревню не представляют
Там другие ценности, в чём-то народ грубее, а в чём-то и душевнее. Правильно раньше при Советах студентов-интиллигентов отправляли в село - они от жизни не отрывались, а село обогащалось от них культурой и цивилизацией. Сейчас всё нарушили, и вот видим таких тонкодушевных эстетов, которые с коровой знакомы по картинкам
21.06.2017 17:26
- гость -
Не отсохли, 80 уже, при памяти, дееспособная......Зачем я буду оплачивать традиционную утилизацию ненужных животных, я от приступов гуманизма не страдаю. Это же тебя сердоболие мучает, вот и помоги, советчик . Ну а рученки скорее всего у тебя отсохнут, пока людей ненавидеть будешь и до 40 ка не дотянешь так...береги себя.
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Я животных не убиваю, с чего моим рукам отсыхать? Я людей не ненавижу, я гуманный человек, в отличие от тебя и твоей бабули.
А живодеров нужно наказывать, так что дядьку правильно наказали, жаль, что срок небольшой.
Долбить об стену животное, да ещё в присутствии ребёнка .......
А если бы это животное пыталось ребенка тяпнуть?
Пионер, ты статью читал? Там щенки были.
South, читал. В статье ни слова не сказано, что побудило человека на этот поступок. Не зная всех деталей, судить глупо.
Щенки, кстати, тоже кусаются.