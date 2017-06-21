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Вандала на Алтае ждет суд за погром на кладбище во время Радоницы

, ИА "Амител"
По данным следствия, преступление мужчина совершил после ссоры с гражданской женой

Фото: baltnews.ee

Жителя алтайского села Тоурак ожидает суд за погром, который он учинил в апреле этого года на кладбище во время Радоницы — дня повиновения усопших.

Как сообщили в краевой прокуратуре, подобным образом мужчина решил выместить агрессию, поссорившись с гражданской женой.

Придя в состоянии опьянения на погост, обвиняемый начал наносить удары по крестам и памятникам. В итоге он повредил 10 надмогильных сооружений.

Следы учиненного погрома на следующий день обнаружили родственники одного из покойных. Вскоре был установлен и вероятный виновник случившегося.

Сейчас мужчине грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей, обязательные или исправительные работы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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