Фото: finerhayley.blogspot.ru
Десятки единиц пассажирских автобусов испытали проблемы с выходом на линию из-за временной приостановки работы единственной метановой АЗС в краевой столице.
Об этом порталу Amic.ru сообщил перевозчик, директор ООО "Автомиг" Павел Грехов. По словам собеседника, метановая АЗС, расположенная на проспекте Космонавтов в районе "китайского" рынка, накануне вечером перестала обслуживать водителей автобусов.
"Только у меня проблемы возникли у 12 единиц техники. Получилось так, что с утра водители "сделали" час пик и отправились заправляться. Однако получить топливо сразу они не смогли. То есть, грубо говоря, возникла пауза примерно с 10 часов утра до 12.30. В этот период нас не обслуживали", — рассказывает Павел Грехов.
Он также отмечает, что причин, по которым возникла такая ситуация, никто не называет, добавляя, что подобные сбои могут происходить не раз в год.
Также собеседник подчеркнул, что, например, с пропаном, в отличие от метана, таких проблем не бывает.
Комментарии
На автобусах где газ, цена билета такая же как и где с более дорогим бензином.
Пусть пукают в баллон
21.06.2017 16:48
- гость -
Та не дай тебе Боже встать за такой бибикой в пробке.
пазики с баллонами на крыше это и есть метаножоры?
возникла пауза примерно с 10 часов утра до полпервого
до полпервого---------КОЛХОЗ
С 10-00 ДО 12-30