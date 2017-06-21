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Число кинозрителей и частота посещений кинотеатров в России продолжают расти, при этом вкусы у зрителей стали меняться. Об этом в среду, 21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что ежемесячно в кино ходят 12% всех опрошенных (шесть лет назад данная цифра равнялась 6%). Отмечается, что 34% из этих зрителей — люди 18-24 лет, среди москвичей и петербуржцев — 22%. Доля граждан, которые почти не бывают в кино, снизилась до 37% против 54% в 2008 году, а никогда не посещали кинотеатры лишь 5% опрошенных (в 2011 — 16%).

Уточняется, что ключевым фактором выбора фильма для граждан РФ является актерский состав — так ответили 41% респондентов. 29% опрошенных опираются на сюжет. Также сообщается, что четверть россиян выбирают фильм по жанру, еще столько же прислушиваются к рекомендациям близких.

Среди разных киножанров для граждан РФ любимейший — это комедия, уточняют социологи. Данный жанр смотрят часто или временами 82% граждан. В последние годы большой популярностью стали пользоваться исторические фильмы — если в 2014 году их почти не смотрели 32%, то в текущем таких людей стало лишь 20%, а также фильмы-сказки и мультфильмы (с 46% до 24% соответственно).

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев отмечает, что меньшей популярностью стали пользоваться фильмы, давящие на зрителей психологически или эстетически, — ужасы, боевики и детективы. Россияне устают от напряжения и тревоги в окружающем мире, поэтому идут в кино для отдыха.

Опрос проводился с 18 по 19 июня текущего года. Интервью проводилось с помощью телефона по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,2 тыс. респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.