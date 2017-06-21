Фото: zenfs.com
Хакеры атаковали с помощью вируса систему управления производственными линиями автоконцерна Honda в Японии и за рубежом в конце минувшей недели. В результате происшествия завод в Саяме остановил свою работу, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Асахи".
В воскресенье, 18 июня, стало известно, что систему заразила вредоносная программа-шифровальщик. За разблокировку данных злоумышленники требовали деньги.
Во вторник, 20 июня, система вновь начала свою работу. Подробности инцидента не приводятся.
По данным агентства "Киодо", вирус был подобен программе Wannacry, которая заблокировала данные компьютеров по всему миру в середине мая.
Напомним, данная кибератака затронула свыше 200 тысяч пользователей в 150 странах. Больше всего число попыток заражений наблюдалось в РФ.
Комментарии