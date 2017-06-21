Опубликовано видео сопровождения истребителем НАТО борта главы Минобороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, сообщает RT.
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу, однако этому помешал российский Су-27.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтики. Натовские боевые самолеты пытались осуществить сопровождение воздушного судна, на борту которого был Шойгу, летевший в Калининград.
Самолет Шойгу сопровождался истребителями морской авиации Су-27.
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