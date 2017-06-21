Комитет по бюджету и налогам Госдумы проголосовал за принятие в первом чтении законопроекта о введении курортного сбора, пишет "Российская газета".
Эксперимент по введению курортного сбора планируется провести в четырех регионах России, в том числе и в Алтайском крае. Несмотря на положительную рекомендацию, в комитете заявили, что считают документ безграмотным. Депутаты рекомендовали доработать его ко второму чтению.
"Если мы хотим, чтобы закон заработал с 1 января 2018 года, мы должны принять его до сентября", — пояснил руководитель комитета Андрей Макаров. Если этого не произойдет, то ввести сбор в действие можно будет только через год.
Макаров отметил, что к документу большое количество вопросов: "Люди, которые его готовили, представили безграмотный законопроект".
Ответы на некоторые вопросы депутаты планируют найти ко второму чтению. Однако Макаров не исключил, что другие недоработки документа исправлять придется уже в ходе эксперимента.
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