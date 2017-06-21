Граждане Украины не поняли поведения президента Петра Порошенко на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщает LIFE со ссылкой на украинские СМИ.
Все из-за того, что во время беседы Порошенко 27 раз хлопнул себя по левой руке. Пользователи украинского сегмента "Фейсбука" попытались предположить, что послужило причиной. Предположительно, это говорит об очень важном разговоре без официоза, другие же считают, что Порошенко переволновался и его охватил нервный тик.
Люди высказывают такие мнения: "Меня немного смущало, что он трескал одной рукой о другую", "Это говорит об очень серьезной беседе без всякого официоза. Это говорит о решимости намерений, правдивости и уверенности в том, что говорить", "Это признак большого волнения. Он не знал, что правильно говорить, ибо приходилось врать".
Комментарии