Главе штаба Навального вручили повестку в прямом эфире

Главе избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Леониду Волкову вручили повестку в прямом эфире. Видеозапись опубликована на Youtube-канале "Навальный Live".
"Я правильно понимаю, Волков Леонид Михайлович? На завтра повестка, 22 июня, к 12.00. По адресу: Автозаводская, 15, корпус, 2. Соответственно, ниже вот здесь заполняете", — обратился к Волкову полицейский.
Для просмотра вручения повестки перейдите на 20:35 на видео.
После этого Волков заполнил повестку и продолжил общаться со зрителями.
В твиттере Волков написал, что повестка ему была вручена по ч. 2, ст. 20.2 КоАП России (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).
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