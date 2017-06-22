Фото: vk.com/barneos22
Пожар произошел в жилом доме на улице Колядо в нагорной части Барнаула из-за хлопка газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадала пенсионерка.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о происшествии поступили накануне в 18:47. Ликвидировать пожар удалось в 18:59. На место выезжали две автоцистерны и 11 человек личного состава.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего возникло возгорание на площади примерно один квадратный метр. В результате повреждены внутренние и наружные стены. Одна пострадавшая, пенсионерка. Она доставлена в больницу", — рассказал представитель экстренного ведомства.
Предварительной причиной случившегося называется нарушение правил эксплуатации бытовых газовых устройств.
Очевидцы в паблике Barnaul 22 так комментируют произошедшее: "Дом на три квартиры, взорвалась часть, где живет бабушка 90 лет. В понедельник с первой квартиры съехала на дачу семья с ребенком, в их квартире рухнул потолок полностью в комнате. Во второй квартире семья с маленькими детьми — за минуту до взрыва они вышли из дома и сели в машину. Они даже не успели отъехать, как от их жилья ничего не осталось. Эпицентр был через стенку — стена и потолок рухнули на жилую комнату. Перед домом гуляли мама с ребенком — маму откинуло взрывной волной и "прилетело" бревном по спине, ребенок маленький стоял за большим пнем — на нем ни царапинки".
Также отмечается, что пострадавшая пенсионерка получила сильные ожоги.
Комментарии
к сожалению, одиноким пенсионерам нельзя подключать газ - ввиду опасности для окружающих и них самих