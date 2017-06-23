Фото: Семен Рогожников

Парк спорта Алексея Смертина в Барнауле совсем недавно запустил уникальную программу бесплатных тренировок под открытым небом, а также стал центром проведения международного фестиваля уличного кино, который прошел в Барнауле при поддержке губернатора и управления по культуре. Сегодня Парк спорта — одно из самых популярных мест для занятия спортом и отдыха в Барнауле. Кроме того, в июле исполняется ровно год как в парке заработал самый современный пляж с открытым бассейном в городе. О том, какие проекты собираются развивать, почему открыть бассейн сегодня невероятно дорого, а также когда алтайский выпускник футбольной школы Алексея Смертина сыграет в Лиге чемпионов, мы спросили у управляющего Парка спорта Алексея Трофимова.

- Недавно вы организовали в парке уникальную летнюю программу бесплатных тренировок под открытым небом. Как родилась идея этого проекта?

- Идея родилась, когда мы делали концепцию парка и думали, чем насытить площадки. Тема с открытыми городскими тренировками была одной из первых в планах, еще три-четыре года назад. Еще даже когда мы не приступили к благоустройству, с ребятами предполагали, что на территории будут турники, зоны WorkOut и экстремальных видов спорта. Так и родилась идея проводить массовые тренировки. За основу были взяты аналогичные мероприятия в Парке Горького в Москве, а также Санкт-Петербурге, Европе и США. Везде в современном мире это практикуется.

Долгое время не могли найти партнеров и ждали, когда можно будет подготовить для этого всю инфраструктуру. В итоге с организацией помог комитет по физической культуре и спорту города Барнаула, компания Reebok, которая продвигает эту тему во всех крупных городах страны. Также реализация стала возможной благодаря получению губернаторского гранта, который заставляет относиться к этому проекту с двойной ответственностью и расширяет наши возможности. Мы можем оснастить площадку современным инвентарем, вложить дополнительные средства в продвижение проекта среди горожан, ввести систему мотивации: поощрять высокие достижения хорошими подарками. Сегодня мы видим, что на каждую тренировку к нам, даже в плохую погоду, приходят 100 — 150 человек.

- В последние годы люди стали намного активнее заниматься спортом. Сегодня если у тебя нет карты в тренажерный зал, то на тебя уже смотрят косо. С чем ты это связываешь?

- Спорт стал наконец модным. У нас это идет сверху, с подачи руководства страны. Например, президент Владимир Путин довольно спортивный и активно подает всем пример. Сегодня очень много программ государственной поддержки команд, различных видов спорта и фитнес-клубов. Частный бизнес просто активнее стал в это вкладывать свои средства. Раньше было модно пить, курить. Казалось, что молодежь с сигаретами — это круто, но мода уходит, и сегодня это уже не так.

- Парк спорта Смертина — частный проект. Я считаю, что в профессиональном спорте вообще не должно быть государственных средств. В последнее время в Барнауле появилось несколько спортивных объектов, построенных за счет государственно-частного партнерства. Почему бизнес в Барнауле решил прийти в спорт?

- У нас много ребят из крупных компаний вкладывают свои средства в спорт. Так, недавно построили ледовый дворец, футбольный манеж "Темп". Возможно, это как раз в силу того, что спорт стал модным и бизнесмены видят, что из этого можно извлечь прибыль, пусть и не за короткий период. Может, некоторые видят в этом социальную ответственность. Почему у нас это получилось? Мы уже более 10 лет развиваем данную территорию и делаем это планомерно. Шаг за шагом мы шли к реализации проекта, который вы видите сейчас. Благодаря частно-государственному партнерству мы смогли начать реализацию проекта еще задолго до массового тренда на здоровый образ жизни.

- Алексей, в последнее время вы проводили "Ночь кино" и другие мероприятия. У вас даже снеговиков лепили зимой. Вам не кажется, что парк перестал ассоциироваться только со спортом. Это целенаправленно?

- Это одна из наших задач. Три года назад думали, чем насыщать этот парк. Понятно, что он Парк спорта Алексея Смертина, что здесь есть футбол и это большой магнит для притяжения людей, но думали над другими площадками, которые можно развивать. Опять же, идеи пришли с Запада и Москвы. Мы видели, как в парках люди занимаются йогой, гуляют, лежат на пледах, устраивают пикники и ночные показы кино. Мы все эти идеи попытались собрать и сделать у нас. Так, в прошлом году в Год кино на нас вышел комитет по культуре и архивному делу Алтайского края и спросил, интересна ли нам идея сделать летний кинотеатр. Мы эту идею подхватили и реализовали. Причем сами не ожидали, что придет так много людей. Это говорит о том, что это востребовано. Когда мы недавно провели фестиваль короткометражного кино, тоже не ожидали, что люди в холодную погоду будут смотреть фильмы до последнего.

Барнаульцы хотят посещать такие мероприятия, подобного раньше никто не делал. Если это будут подхватывать и другие площадки, то это будет здорово. Люди, выходя из дома, будут иметь возможность не только где-то в баре посидеть, но и посетить интересные площадки. Сейчас мы видим, какую замечательную лестницу построили в Нагорном парке, готовятся открыть набережную. Если эти площадки еще будут насыщать какими-то интересными событиями, будет замечательно.

- Известно, что вы всегда открыты для новых идей. Если к вам приходят с предложением, то всегда поможете. Недавно к вам пришли ребята, которые стали развивать пляжный волейбол в Барнауле. Какова сегодня судьба этого проекта?

- Скажу сразу, что мы открыты для сотрудничества. В этом году на нашей площадке пройдут показы в рамках Шукшинского кинофестиваля. В августе мы проведем уже традиционную "Ночь кино". Сегодня мы обсуждаем проведение на нашей площадке рок-фестиваля. Мы мыслим всеобъемлюще. Пляжный волейбол у нас уже пользуется большой популярностью. Сегодня есть три площадки, в ближайшее время появится еще две. У нас уже проходят соревнования уровня Сибири. В августе есть идея вообще организовать масштабный турнир, позвать 40-50 команд со всей страны с хорошим призовым фондом.

- А чем закончилась история с развитием пляжного футбола в парке?

- В этом году к нам приезжала сборная страны и президент Федерации пляжного футбола России. Ему так понравилась наша женская команда "Алтай", что он предложил на ее базе сделать сборную Алтайского края и отправить ее выступать на чемпионат России. От Урала до Дальнего Востока женских команд по пляжному футболу вообще нет. Мы эту идею подхватили и совместно с управлением по спорту и партнерами готовы уже в июле наших девушек отправить на чемпионат России. Кроме того, сейчас мы в парке готовим площадку специально под команду "Алтай", которая будет здесь тренироваться.

- В прошлом году у вас был не самый успешный опыт организации фан-зоны чемпионата Европы по футболу. Иногда подводила погода, а также в матче с Англией отказывалась работать техника. Нет ли у вас планов сделать работу над ошибками и в 2018 году стать масштабной фан-зоной для барнаульских болельщиков на время чемпионата мира в России?

- Кубок конфедераций в этом году мы решили не проводить, а вот к чемпионату мира мы уже начали готовиться. Вместе с партнерами разрабатываем сценарий, и, скорее всего, это будут очень масштабные мероприятия, которые продлятся целый месяц. У нас есть идея превратить парк в одну большую площадку для фанатов с экранами, событиями, ведущими. Я думаю, что будет большой праздник не только в дни, когда играет наша сборная, но и на протяжении всего чемпионата.

- В прошлом году у вас заработал самый современный в Барнауле пляж. Вы довольны итогами первого лета?

- Из-за технических сложностей мы открылись в прошлом году с задержкой на целый месяц. Если говорить о полноценных солнечных днях, то отработали на полную силу только 15 летних дней. Конец июля уже был дождливым, в августе еще поработали. Поэтому мы до конца еще не поняли специфику работы пляжа. Могу сказать, что это довольно затратная тема. Этот год мы начали с того, что полностью переделали все благоустройство из-за проблем с подрядной организацией. Все равно мы успели открыться вовремя, в начале июня, и мы видим, что погода жаркая и народ к нам активно идет.

- В прошлом году на открытии пляжа ты сказал, что, чтобы его окупить, необходимо не меньше 6-7 лет. Неужели так дорого организовать свой пляж в Барнауле?

- Добавился еще один год. На самом деле мы с этого года поставили цель окупиться за семилетний срок. Именно в этот летний сезон мы поймем всю специфику экономики. Я думаю, что если погода будет хорошей, то этот срок сократится до пяти лет.

- С момента вашего открытия в городе произошел своеобразный "пляжный бум". С новой силой заработали уже известные проекты, открылись новые. Как вы относитесь к этому тренду и конкуренции в целом?

- У нас большой город, и мы понимаем, что всех желающих вместить у себя не сможем. Но мы хотим, чтобы, приходя в любую зону отдыха, люди получали максимально качественный сервис и у них формировалось положительное впечатление о данном сегменте услуг в целом. Здоровая конкуренция — это хорошо. Мы будем рады, если еще кто-то откроется в городе, но надо понимать, что бизнес этот непростой и хорошо, что находятся люди, готовые за него взяться. Это дает горожанам возможность выбора. Раньше его не было.

Так, в полном объеме заработал пляж "Солнечный", в прошлом году появился уникальный проект бар-бассейн "Крыша", есть "Адриатика", открытый бассейн "Обь", отличная зона отдыха парк-отель "Чайка", с прошлого года начали активно развивать пляж в Павловске, Барнаульский городской пляж открылся в новой интересной концепции. Отдыхать теперь в городе точно есть где.

- Такое ощущение, что ваш пляж — сосредоточение всех сексуальных девушек в Барнауле. Если забить в инстаграм хэштег #всенапляж, то выскочит огромное количество фото эффектных девушек, которые фотографируют себя у вас в бассейне. Это целенаправленная работа или просто так совпало, что у вас отдыхает много красивых девушек?

- Думаю, это связано с тем, что в нашем городе живут красивые девушки. Плюс у нас проходят различные акции. Еще в прошлом году перед открытием мы позвали к себе на фотосессию красивых девушек и моделей. Мы активно говорим, что хотим стать центром красоты в городе, к этому прикладываются огромные усилия. Была такая идея, в том году вынашивали план раскрутки нашей площадки. На мой взгляд, у нас получилось: теперь открываешь ленту инстаграм, листаешь, а там много фото с пляжа. В этом году мы стали также активно развивать тему семейного отдыха. Когда мы увидели, что половина наших посетителей — семьи с детьми, то усилили детскую анимацию. У нас в штате постоянно работает команда аниматоров, приготовили костюмы. Мы работаем над тем, чтобы детям и их родителям было у нас комфортно.

- За счет чего вообще парк может зарабатывать, кроме пляжа?

- У нас изначально была идея открыть несколько площадок для бизнеса, а часть вырученных средств будем вкладывать в социальные направления. Получается такой круговорот в парке. Сегодня мы видим, что у нас много социальных проектов. Мы привлекаем партнеров, но эти средства мы используем исключительно для инфраструктуры. Когда родилась идея пляжа, то планировалось, что он станет таким коммерческим якорем и будет приносить деньги, которые пойдут на социальные проекты. К нам активно приезжают спортсмены из других городов, которые отмечают инфраструктуру, что на одной территории есть пять футбольных полей, гостиница, кафе, бассейн, парк. Гости уезжают с положительными эмоциями и хорошими впечатлениями о городе.

- Вы в прошлом году на открытии пляжа говорили, что уже нет территории для новых площадок. Не грустно, что есть куда развиваться, а территории не хватает?

- Идей на самом деле очень много. Мы знаем, что есть замечательный проект спортивного кластера, который презентовали несколько лет назад. Если его реализуют, а все к этому идет, то мы выйдем с предложением объединить все это в один проект.

- Когда уже выпускник футбольной школы Алексея Смертина сыграет в Лиге чемпионов?

- Все у школы хорошо. Есть очень талантливые ребята, которых большие клубы забирают к себе в Москву. У нас есть частная школа, куда мы набираем детей с 4 лет. За два года мы набрали уже более 300 детей. Мы их подготавливаем, они сдают некое подобие экзаменов, и потом мы их уже принимаем в основную школу Смертина.

- Личный вопрос. Учитывая то, в какой семье ты вырос, то легко бы мог сейчас сидеть в кресле депутата БГД или АКЗС и принимал всякие законы. Однако ты ушел в бизнес, причем в тот, где особо не заработаешь денег. Парк спорта в последние годы стал одной из самых значимых площадок города, и в этом твоя заслуга. Тебе реально интересно заниматься общественной деятельностью, а не лезть в большую политику?

- Я долго шел к этому проекту, был в нем всю жизнь. Еще 10 лет назад я видел, что можно этот проект сделать успешным. Тем более что была подобрана замечательная команда. Сегодня я живу в этом парке, мне здесь абсолютно комфортно и в другие направления не хотел бы уходить. Тем более в политику. Даже близко в мыслях этого нет. Мой отец всегда говорит: "Где родился, там и пригодился". Я с ним согласен. Мыслей уехать из Барнаула не было никогда, но я всегда много путешествовал, видел интересные проекты и хотел привезти их в наш город, чтобы идея остаться в Барнауле была не только у меня, но и у максимально большого количества барнаульцев. В какой-то момент я познакомился с Артемом Сингачом, председателем Алтайского краевого молодежного парламента, теперь уже моим большим другом и партнером. Вектор наших мыслей совпал: ему тоже хотелось развивать наш город, делать его привлекательным, и мы стали вести проект вместе.

Сегодня люди из других городов удивляются, что у нас есть искусственное поле, проводятся массовые мероприятия, тренировки. Это же здорово! И они растут с мыслью, что у нас в Барнауле все здорово. Люди меняются в лучшую сторону, им не хочется уезжать.

- В целом проект Парка спорта очень сильно поменял жителей Барнаула. Люди привыкают, что по ночам в парках можно смотреть кино, не только ходить по траве, но и сидеть на ней. Люди, которые приходят к вам, чувствуют себя более свободными. В жителях Барнаула парк изменил многое. Скажи, а что парк изменил в тебе?

- Как и у всех. Мы видим, что наш проект приносит людям радость. Запуская новый проект, мы всегда переживаем: а вдруг не придут люди на открытую тренировку? Но когда они приходят в дождь и хотят тренироваться, возникает внутреннее ощущение того, что делаешь действительно что-то важное, что приносишь пользу. Мы видим, как девочка выиграла в конкурсе скидочную карточку на пляж и искренне рада этому. Все, она говорит, что у нее есть лето. Люди ждут лето и ассоциируют его с нами. От этих эмоций барнаульцев я получаю эмоциональное удовлетворение.