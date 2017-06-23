Фото: Семен Рогожников
Парк спорта Алексея Смертина в Барнауле совсем недавно запустил уникальную программу бесплатных тренировок под открытым небом, а также стал центром проведения международного фестиваля уличного кино, который прошел в Барнауле при поддержке губернатора и управления по культуре. Сегодня Парк спорта — одно из самых популярных мест для занятия спортом и отдыха в Барнауле. Кроме того, в июле исполняется ровно год как в парке заработал самый современный пляж с открытым бассейном в городе. О том, какие проекты собираются развивать, почему открыть бассейн сегодня невероятно дорого, а также когда алтайский выпускник футбольной школы Алексея Смертина сыграет в Лиге чемпионов, мы спросили у управляющего Парка спорта Алексея Трофимова.
- Недавно вы организовали в парке уникальную летнюю программу бесплатных тренировок под открытым небом. Как родилась идея этого проекта?
- Идея родилась, когда мы делали концепцию парка и думали, чем насытить площадки. Тема с открытыми городскими тренировками была одной из первых в планах, еще три-четыре года назад. Еще даже когда мы не приступили к благоустройству, с ребятами предполагали, что на территории будут турники, зоны WorkOut и экстремальных видов спорта. Так и родилась идея проводить массовые тренировки. За основу были взяты аналогичные мероприятия в Парке Горького в Москве, а также Санкт-Петербурге, Европе и США. Везде в современном мире это практикуется.
Долгое время не могли найти партнеров и ждали, когда можно будет подготовить для этого всю инфраструктуру. В итоге с организацией помог комитет по физической культуре и спорту города Барнаула, компания Reebok, которая продвигает эту тему во всех крупных городах страны. Также реализация стала возможной благодаря получению губернаторского гранта, который заставляет относиться к этому проекту с двойной ответственностью и расширяет наши возможности. Мы можем оснастить площадку современным инвентарем, вложить дополнительные средства в продвижение проекта среди горожан, ввести систему мотивации: поощрять высокие достижения хорошими подарками. Сегодня мы видим, что на каждую тренировку к нам, даже в плохую погоду, приходят 100 — 150 человек.
- В последние годы люди стали намного активнее заниматься спортом. Сегодня если у тебя нет карты в тренажерный зал, то на тебя уже смотрят косо. С чем ты это связываешь?
- Спорт стал наконец модным. У нас это идет сверху, с подачи руководства страны. Например, президент Владимир Путин довольно спортивный и активно подает всем пример. Сегодня очень много программ государственной поддержки команд, различных видов спорта и фитнес-клубов. Частный бизнес просто активнее стал в это вкладывать свои средства. Раньше было модно пить, курить. Казалось, что молодежь с сигаретами — это круто, но мода уходит, и сегодня это уже не так.
- Парк спорта Смертина — частный проект. Я считаю, что в профессиональном спорте вообще не должно быть государственных средств. В последнее время в Барнауле появилось несколько спортивных объектов, построенных за счет государственно-частного партнерства. Почему бизнес в Барнауле решил прийти в спорт?
- У нас много ребят из крупных компаний вкладывают свои средства в спорт. Так, недавно построили ледовый дворец, футбольный манеж "Темп". Возможно, это как раз в силу того, что спорт стал модным и бизнесмены видят, что из этого можно извлечь прибыль, пусть и не за короткий период. Может, некоторые видят в этом социальную ответственность. Почему у нас это получилось? Мы уже более 10 лет развиваем данную территорию и делаем это планомерно. Шаг за шагом мы шли к реализации проекта, который вы видите сейчас. Благодаря частно-государственному партнерству мы смогли начать реализацию проекта еще задолго до массового тренда на здоровый образ жизни.
- Алексей, в последнее время вы проводили "Ночь кино" и другие мероприятия. У вас даже снеговиков лепили зимой. Вам не кажется, что парк перестал ассоциироваться только со спортом. Это целенаправленно?
- Это одна из наших задач. Три года назад думали, чем насыщать этот парк. Понятно, что он Парк спорта Алексея Смертина, что здесь есть футбол и это большой магнит для притяжения людей, но думали над другими площадками, которые можно развивать. Опять же, идеи пришли с Запада и Москвы. Мы видели, как в парках люди занимаются йогой, гуляют, лежат на пледах, устраивают пикники и ночные показы кино. Мы все эти идеи попытались собрать и сделать у нас. Так, в прошлом году в Год кино на нас вышел комитет по культуре и архивному делу Алтайского края и спросил, интересна ли нам идея сделать летний кинотеатр. Мы эту идею подхватили и реализовали. Причем сами не ожидали, что придет так много людей. Это говорит о том, что это востребовано. Когда мы недавно провели фестиваль короткометражного кино, тоже не ожидали, что люди в холодную погоду будут смотреть фильмы до последнего.
Барнаульцы хотят посещать такие мероприятия, подобного раньше никто не делал. Если это будут подхватывать и другие площадки, то это будет здорово. Люди, выходя из дома, будут иметь возможность не только где-то в баре посидеть, но и посетить интересные площадки. Сейчас мы видим, какую замечательную лестницу построили в Нагорном парке, готовятся открыть набережную. Если эти площадки еще будут насыщать какими-то интересными событиями, будет замечательно.
- Известно, что вы всегда открыты для новых идей. Если к вам приходят с предложением, то всегда поможете. Недавно к вам пришли ребята, которые стали развивать пляжный волейбол в Барнауле. Какова сегодня судьба этого проекта?
- Скажу сразу, что мы открыты для сотрудничества. В этом году на нашей площадке пройдут показы в рамках Шукшинского кинофестиваля. В августе мы проведем уже традиционную "Ночь кино". Сегодня мы обсуждаем проведение на нашей площадке рок-фестиваля. Мы мыслим всеобъемлюще. Пляжный волейбол у нас уже пользуется большой популярностью. Сегодня есть три площадки, в ближайшее время появится еще две. У нас уже проходят соревнования уровня Сибири. В августе есть идея вообще организовать масштабный турнир, позвать 40-50 команд со всей страны с хорошим призовым фондом.
- А чем закончилась история с развитием пляжного футбола в парке?
- В этом году к нам приезжала сборная страны и президент Федерации пляжного футбола России. Ему так понравилась наша женская команда "Алтай", что он предложил на ее базе сделать сборную Алтайского края и отправить ее выступать на чемпионат России. От Урала до Дальнего Востока женских команд по пляжному футболу вообще нет. Мы эту идею подхватили и совместно с управлением по спорту и партнерами готовы уже в июле наших девушек отправить на чемпионат России. Кроме того, сейчас мы в парке готовим площадку специально под команду "Алтай", которая будет здесь тренироваться.
- В прошлом году у вас был не самый успешный опыт организации фан-зоны чемпионата Европы по футболу. Иногда подводила погода, а также в матче с Англией отказывалась работать техника. Нет ли у вас планов сделать работу над ошибками и в 2018 году стать масштабной фан-зоной для барнаульских болельщиков на время чемпионата мира в России?
- Кубок конфедераций в этом году мы решили не проводить, а вот к чемпионату мира мы уже начали готовиться. Вместе с партнерами разрабатываем сценарий, и, скорее всего, это будут очень масштабные мероприятия, которые продлятся целый месяц. У нас есть идея превратить парк в одну большую площадку для фанатов с экранами, событиями, ведущими. Я думаю, что будет большой праздник не только в дни, когда играет наша сборная, но и на протяжении всего чемпионата.
- В прошлом году у вас заработал самый современный в Барнауле пляж. Вы довольны итогами первого лета?
- Из-за технических сложностей мы открылись в прошлом году с задержкой на целый месяц. Если говорить о полноценных солнечных днях, то отработали на полную силу только 15 летних дней. Конец июля уже был дождливым, в августе еще поработали. Поэтому мы до конца еще не поняли специфику работы пляжа. Могу сказать, что это довольно затратная тема. Этот год мы начали с того, что полностью переделали все благоустройство из-за проблем с подрядной организацией. Все равно мы успели открыться вовремя, в начале июня, и мы видим, что погода жаркая и народ к нам активно идет.
- В прошлом году на открытии пляжа ты сказал, что, чтобы его окупить, необходимо не меньше 6-7 лет. Неужели так дорого организовать свой пляж в Барнауле?
- Добавился еще один год. На самом деле мы с этого года поставили цель окупиться за семилетний срок. Именно в этот летний сезон мы поймем всю специфику экономики. Я думаю, что если погода будет хорошей, то этот срок сократится до пяти лет.
- С момента вашего открытия в городе произошел своеобразный "пляжный бум". С новой силой заработали уже известные проекты, открылись новые. Как вы относитесь к этому тренду и конкуренции в целом?
- У нас большой город, и мы понимаем, что всех желающих вместить у себя не сможем. Но мы хотим, чтобы, приходя в любую зону отдыха, люди получали максимально качественный сервис и у них формировалось положительное впечатление о данном сегменте услуг в целом. Здоровая конкуренция — это хорошо. Мы будем рады, если еще кто-то откроется в городе, но надо понимать, что бизнес этот непростой и хорошо, что находятся люди, готовые за него взяться. Это дает горожанам возможность выбора. Раньше его не было.
Так, в полном объеме заработал пляж "Солнечный", в прошлом году появился уникальный проект бар-бассейн "Крыша", есть "Адриатика", открытый бассейн "Обь", отличная зона отдыха парк-отель "Чайка", с прошлого года начали активно развивать пляж в Павловске, Барнаульский городской пляж открылся в новой интересной концепции. Отдыхать теперь в городе точно есть где.
- Такое ощущение, что ваш пляж — сосредоточение всех сексуальных девушек в Барнауле. Если забить в инстаграм хэштег #всенапляж, то выскочит огромное количество фото эффектных девушек, которые фотографируют себя у вас в бассейне. Это целенаправленная работа или просто так совпало, что у вас отдыхает много красивых девушек?
- Думаю, это связано с тем, что в нашем городе живут красивые девушки. Плюс у нас проходят различные акции. Еще в прошлом году перед открытием мы позвали к себе на фотосессию красивых девушек и моделей. Мы активно говорим, что хотим стать центром красоты в городе, к этому прикладываются огромные усилия. Была такая идея, в том году вынашивали план раскрутки нашей площадки. На мой взгляд, у нас получилось: теперь открываешь ленту инстаграм, листаешь, а там много фото с пляжа. В этом году мы стали также активно развивать тему семейного отдыха. Когда мы увидели, что половина наших посетителей — семьи с детьми, то усилили детскую анимацию. У нас в штате постоянно работает команда аниматоров, приготовили костюмы. Мы работаем над тем, чтобы детям и их родителям было у нас комфортно.
- За счет чего вообще парк может зарабатывать, кроме пляжа?
- У нас изначально была идея открыть несколько площадок для бизнеса, а часть вырученных средств будем вкладывать в социальные направления. Получается такой круговорот в парке. Сегодня мы видим, что у нас много социальных проектов. Мы привлекаем партнеров, но эти средства мы используем исключительно для инфраструктуры. Когда родилась идея пляжа, то планировалось, что он станет таким коммерческим якорем и будет приносить деньги, которые пойдут на социальные проекты. К нам активно приезжают спортсмены из других городов, которые отмечают инфраструктуру, что на одной территории есть пять футбольных полей, гостиница, кафе, бассейн, парк. Гости уезжают с положительными эмоциями и хорошими впечатлениями о городе.
- Вы в прошлом году на открытии пляжа говорили, что уже нет территории для новых площадок. Не грустно, что есть куда развиваться, а территории не хватает?
- Идей на самом деле очень много. Мы знаем, что есть замечательный проект спортивного кластера, который презентовали несколько лет назад. Если его реализуют, а все к этому идет, то мы выйдем с предложением объединить все это в один проект.
- Когда уже выпускник футбольной школы Алексея Смертина сыграет в Лиге чемпионов?
- Все у школы хорошо. Есть очень талантливые ребята, которых большие клубы забирают к себе в Москву. У нас есть частная школа, куда мы набираем детей с 4 лет. За два года мы набрали уже более 300 детей. Мы их подготавливаем, они сдают некое подобие экзаменов, и потом мы их уже принимаем в основную школу Смертина.
- Личный вопрос. Учитывая то, в какой семье ты вырос, то легко бы мог сейчас сидеть в кресле депутата БГД или АКЗС и принимал всякие законы. Однако ты ушел в бизнес, причем в тот, где особо не заработаешь денег. Парк спорта в последние годы стал одной из самых значимых площадок города, и в этом твоя заслуга. Тебе реально интересно заниматься общественной деятельностью, а не лезть в большую политику?
- Я долго шел к этому проекту, был в нем всю жизнь. Еще 10 лет назад я видел, что можно этот проект сделать успешным. Тем более что была подобрана замечательная команда. Сегодня я живу в этом парке, мне здесь абсолютно комфортно и в другие направления не хотел бы уходить. Тем более в политику. Даже близко в мыслях этого нет. Мой отец всегда говорит: "Где родился, там и пригодился". Я с ним согласен. Мыслей уехать из Барнаула не было никогда, но я всегда много путешествовал, видел интересные проекты и хотел привезти их в наш город, чтобы идея остаться в Барнауле была не только у меня, но и у максимально большого количества барнаульцев. В какой-то момент я познакомился с Артемом Сингачом, председателем Алтайского краевого молодежного парламента, теперь уже моим большим другом и партнером. Вектор наших мыслей совпал: ему тоже хотелось развивать наш город, делать его привлекательным, и мы стали вести проект вместе.
Сегодня люди из других городов удивляются, что у нас есть искусственное поле, проводятся массовые мероприятия, тренировки. Это же здорово! И они растут с мыслью, что у нас в Барнауле все здорово. Люди меняются в лучшую сторону, им не хочется уезжать.
- В целом проект Парка спорта очень сильно поменял жителей Барнаула. Люди привыкают, что по ночам в парках можно смотреть кино, не только ходить по траве, но и сидеть на ней. Люди, которые приходят к вам, чувствуют себя более свободными. В жителях Барнаула парк изменил многое. Скажи, а что парк изменил в тебе?
- Как и у всех. Мы видим, что наш проект приносит людям радость. Запуская новый проект, мы всегда переживаем: а вдруг не придут люди на открытую тренировку? Но когда они приходят в дождь и хотят тренироваться, возникает внутреннее ощущение того, что делаешь действительно что-то важное, что приносишь пользу. Мы видим, как девочка выиграла в конкурсе скидочную карточку на пляж и искренне рада этому. Все, она говорит, что у нее есть лето. Люди ждут лето и ассоциируют его с нами. От этих эмоций барнаульцев я получаю эмоциональное удовлетворение.
Комментарии
Все Трофимовы Молодцы, а Савинцевы ворюги!
Не хило развивать парк за счет грантов папиного друга АБК. На хрена сыну в политику если папа политик все сделал. И бегают по коридорам власти чиновники оформляют гранты Трофимову. А вам слабо?
Хоть бы уж фамилии сволочи меняли.
Акафист какой-то. Фотографий успешного надо ещё больше. Оттенить успешность максимально.
На то они и сволочи!
В заголовке очепятка. Вместо слова "модным" должно быть "прибыльным".
Какие всё-таки прошареные , и успешныи Них дитятки и жоны.
от зависти не лопните)))
Отличное место для отдыха. Здорово, что появляются в городе такие места! Респект!
Какие всё-таки прошареные , и успешныи
судя по комментариям выше, у многих голова для того, чтобы в нее кушать.
Молодцы, спасибо за стадион!
23.06.2017 09:13
- гость -
не подавитесь фуа-грой
Мерзкая, примитивная, хорошо проплаченная реклама мажора местного пошиба. Этот сынок переплюнет в наглости и хапужности своего папаньку.
да, парк нормальный, да, в целом правильные вещи делают.
да, монетизируют тренд на здоровый образ жизни, это не преступление)
меня иное в интервью цепануло:
"... Учитывая то, в какой семье ты вырос, то легко бы мог сейчас сидеть в кресле депутата БГД или АКЗС и принимал всякие законы..."
у нас что, принадлежность к семье крупного местного чиновника автоматически означает политическую карьеру отпрыска?
это класс нового потомственного дворянства образовался в России?
нет, я понимаю, что семейственность всегда была, при царях официально, при коммунистах негласно. а сейчас, несмотря на якобы прогресс в общественной жизни, решили вновь узаконить чиновничьи династии?
и ещё одно: говорит, что Парк спорта Смертина — частный проект. ок.
но затем признает, что благодаря частно-государственному партнерству смогли начать реализацию проекта.
если вы такие крутые, что ж вы бабло государственное юзаете? вложи Лёша личные бабки, семейные) на них крутись)
да, парк нормальный, да, в целом правильные вещи делают.
да, монетизируют тренд на здоровый образ жизни, это не преступление)
меня иное в интервью цепануло:
"... Учитывая то, в какой семье ты вырос, то легко бы мог сейчас сидеть в кресле депутата БГД или АКЗС и принимал всякие законы..."
у нас что, принадлежность к семье крупного местного чиновника автоматически означает политическую карьеру отпрыска?
это класс нового потомственного дворянства образовался в России?
нет, я понимаю, что семейственность всегда была, при царях официально, при коммунистах негласно. а сейчас, несмотря на якобы прогресс в общественной жизни, решили вновь узаконить чиновничьи династии?
и ещё одно: говорит, что Парк спорта Смертина — частный проект. ок.
но затем признает, что благодаря частно-государственному партнерству смогли начать реализацию проекта.
если вы такие крутые, что ж вы бабло государственное юзаете? вложи Лёша личные бабки, семейные) на них крутись)
чет у первого комментатора знатно пригорает пукан
ужас, сколько завистливых, а в реале отличный парк и продвижение спорта в массы!
Я долго шел.....И еще сколько тебе предстоит пройти,Лешенька...до Госдумы)))Тьфу!
23.06.2017 09:50
гость
Бескорыстное и благородное продвижение. Да. Обзавидовался этому круглому.
===========успешен, ну прям как сынок жирика леблидев -с 21 года и фракцией лтпр руководит и 256 грузовиков и 100 домов семьи и партии на него записаны....
"... Учитывая то, в какой семье ты вырос, то легко бы мог сейчас сидеть в кресле депутата
Главное-"легко мог"
Кресла продаются? Интересно, а кто продаёт?
Ну, а так он просто бизнесмен, занял нишу свободную, причём бизнес на наши же деньги. Хоть дело нужное. Но думается, когда раскрутится и станет типа ракшина, то все эти парки, пляжи не будут доступны по цене всем. Но тогда и не вспомнят, что денежки были бюджетные.
"...у нас что, принадлежность к семье крупного местного чиновника автоматически означает политическую карьеру отпрыска?..."
Евпат, не тупи. Папа сапожник может научить сына двум вещам: шить сапоги и никогда не шить сапоги. Но первое бывает гораздо чаще.
И бюджетные деньги на полезные вещи тоже надо уметь привлекать и тратить. И я вот уверен, что дай "бюджетные деньги" большинству из отписавшихся сегодня гостей - они через месяц помрут обожравшись и перебухав из свалившегося рога изобилия
А вот ещё случай .Окончил парень политех и пошёл в бизнес. Через пару лет он так поднялся .сам без помощи и протекции. А его папа , простой дворник и мама няня в дет саду , построил дом и очень часто отдыхают в Испании . Поверите? Быть у колодца да не напица.
Бизнесмен, ой блин. Вон ещё один бизнесмен, Горец, делится секретами успеха. Я таких бизнесменов видел сотнями. Понторезы.
ПХЗ, привет.
в чём-то соглашусь, а в чём то нет.
примеров, когда "золотые" мальчики лошили проекты и вложенные в них бабки - более чем вагон с телегой. хотя и не могу опровергнуть твоих слов насчет потомства сапожника.
в данном примере, очевидно, что за спиной Младшего стоял аппарат людей, делегированных Старшим. короче, присмотрели люди за старт-апом)
хотя, конечно, можно и по другому сказать: гены дали гениальные результаты)))
Щас серуны проснутся и держись Алёха! Все же про тебя всё знают, а если и не знают, то правдиво придумают! По сути, кто такой, откуда выплыл до сих пор загадка. У кого что есть на пацана? Курит, пьет, наркоман? Может и правда бывают нормальные люди, ответственные, патриотичные, желающие и умеющие созидать. По сути то правильно все сказал - начни с себя, попробуй сделать свой город лучше. Тут гадить сложно. Бизнеса братьев и их друзей-партнеров важны и востребованы людьми. Видно, что работают профессиональные команды. Если всё сделано качественно, красиво и доступно , то надо радоваться, что имеем возможность нормально лечится и отдыхать. Про кресло резонный вопрос. Много сыновей в депутатстве или на пути к нему. Но, это его дело и если будет польза для людей, то почему бы и нет. Кто то должен всем этим заниматься. А вообще место отличное и оно реально работает для народа и становится центром притяжения горожан. Удачи тебе, парень.
какие интересные чиновники в крае. Задрали самый высокий транспортный налог в сибири. Даже у ветеранов БД льгот нет. И всё это на фоне самых нищих зп. Что не побизнесменить....
да все хорошо, только на фига столько фоток одного человека? Хоть бы переодевался тогда уж!
не важно чей сын, лишь бы город расцветал. Хорошо, что есть такие места для отдыха с друзьями и семьей!
Согласен с комментом Вовы!
обратил внимание, что у комментатора "Вовы" получился очень личностный комментарий)
передавайте приветы сабжу)
23.06.2017 10:38
Вова
вы со своим патриотизмом, как курица с яйцом, ей-богу... Не вставляйте его в текст рядом со словами "деньги", "политика", "власть", "бизнес". Это же оксюморон какой-то получается...
Пока есть такие люди в Барнауле, город будет цвести и развиваться! Молодцы ребята, искренне горжусь такими Почетными Гражданами!!!
23.06.2017 11:03
Вероника
почетные граждане? О_о Вы с какой планеты?
кто бы не был этот Вова, по факту у него реальный комментарий. Развивайтесь парни на благо города и нас!
- В прошлом году на открытии пляжа ты сказал, что, чтобы его окупить, необходимо не меньше 6-7 лет. Неужели так дорого организовать свой пляж в Барнауле?
ШТАААА???? 6-7 лет окупаемости - это МНОГО???? 7 лет - это рентабельность 15%!!! Вам этого мало???? Нифига вы зажрались!
Ой, вы бесите прям, всё на ваши кровные строится как будто. Нормальный парк, люди стараются делают, да получают за это деньги-и это нормально. теперь есть, где купаться, в футбол играть. Лишь все обосрать-долбанный русский менталитет!!!
23.06.2017 11:12
я
иди попробуй получить у государства деньги на такой же парк. узнаешь направление, куда тебе идти явно не захочется.
а людям с такой фамилией не отказывают.
Ой молодец! Гордость! Красивый, успешный! А вам слабо такого сына воспитать? Умники, лишь бы обосрать кого и прикинуться будными и несчастными, обманутыми! Идите работайте, слабаки завистливые!
Мода меняется, стиль остаётся. Раньше в клубы пелотками заманивали, а теперь в бассейны.
Фотки лютые
23.06.2017 11:43
Кекс
сколь за коммент плотют?
23.06.2017 10:38
Вова
Алексей, да чё стесняться, залогиньтесь. Очень интересно читать про пользу для народа, которая вами движет. Я-то думал бизнесмены, они бабло рубят, а тут всё на кристально чистом альтруизме замешано.
23.06.2017 11:44
Олеся
плюсану)
совершенно верно)
ту кекс
а ты с изюмом?)
посмешил, конечно же)
иди у Папы печеньку возьми)
Почему он на всех фото локти выставляет?
Красивый, спортивный, успешный! Завистников в топку!
23.06.2017 12:01
- гость -
типа, качок, руки не сходются от мыщцеф