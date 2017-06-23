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Ревень, сливы и виноград: готовим шарлотку дома с необычными начинками

, ИА "Амител"
Что еще, кроме яблок, можно добавить в любимый десерт?

Шарлотка — один из самых простых и вкусных пирогов, которые можно приготовить на скорую руку дома. При этом подойдет данный десерт к любому случаю.  Недостатка во фруктах и зелени в это время года уже нет, поэтому редакция Amic.ru собрала несколько рецептов различных шарлоток, которые можно приготовить не только с яблоками. Откуда пошло такое название, где придумали блюдо и что в него можно добавить, читайте в нашем материале.

Шарлотку, вероятнее всего, придумали где-то на Британских островах, где уверены, что рецепт шарлотки появился в конце XVIII века благодаря жене британского короля Георга III Шарлотте Мекленбург-Стрелицкой, которая покровительствовала садоводам. Может быть, поэтому на её столе часто появлялись различные блюда из яблок. К чаю она просила подавать особый пирог, который готовился специально по её вкусу. При дворе же этот десерт прозвали шарлоткой — по имени королевы, обожавшей это лакомство. Есть люди, придерживающиеся мнения, что название этого пирога происходит от древнеанглийского "charlyt", что переводится как десерт, приготовленный из взбитых яиц, сахара и молока. Есть и романтичная версия о бедном поваре, влюбленном в богатую девушку, ради которой он этот пирог придумал и назвал.

Шарлотка с ревенем

Что потребуется?

  • Яйцо куриное — 4 шт.
  • Ревень — 400 г
  • Сахар — 170 г (+1,5 ст.л., чтобы посыпать ревень)
  • Мука — 130 г
  • Масло сливочное — 25 г (для смазывания формы)
  • Крупа манная — 2 ч.л. (чтобы посыпать форму для выпечки)
  • Сахарная пудра — по желанию

Как готовить?

Стебли ревеня промыть, очистить и нарезать. После посыпать сахаром (1,5 ст. л.), несколько полосок ревеня оставить для украшения шарлотки. Взбить яйца с сахаром. Муку просеять и ввести в яичную смесь широкой резиновой лопаткой. Форму для выпечки смазать маслом и посыпать дно и борта манной крупой. Вылить в нее половину бисквитного теста. Слить лишний сок из засыпанного сахаром ревеня и выложить на тесло. Залить сверху второй массы и украсить оставшимися палочками. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить в нее шарлотку на 40 минут. После выключить и дать пирогу постоять при чуть открытой дверце 2-3 минуты. Украсить сахарной пудрой.

Ревень содержит большое количество различных полезных элементов, среди которых органические кислоты (аскорбиновая, яблочная и т.д.), пектиновые вещества, минеральные соли (кальций, фосфор, магний и т.д.), витамины группы B и C, каротин. Это растение способствует продуктивной работе, благотворно влияет на желудок, стимулирует его работу и чистит, так как обладает слабительным эффектом, укрепляет иммунитет, кости и восстанавливает поврежденные волосы, придает им натуральный блеск.

Шарлотка с виноградом

Что потребуется?

  • Сливочное масло — 50 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Масло из виноградных косточек или оливковое — 50 мл
  • Коричневый сахар — 130 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Мука — 210 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Цедра одного лимона
  • Цедра одного апельсина
  • Молоко — 60 мл
  • Красный виноград без косточек - 300 г

Как готовить?

Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры. Яйца смешать с виноградным маслом, сахаром, ванилином и растопленным сливочным маслом, как следует взбить миксером. Просеянную муку смешать с разрыхлителем, солью и двумя видами цедры. Соединить яично-масляную смесь с мукой, влить молоко и очень быстро перемешать. Форму выстелить пергаментом, выложить часть теста, сверху разложить половину винограда, залить оставшимся тестом. Выпекать 10 минут, затем достать форму из духовки, высыпать на тесто оставшийся виноград и выпекать еще 30–40 минут. Дать кексу отдохнуть минут 15, достать из формы и полностью остудить. 

В США считают шарлотку своим национальным блюдом. Американцы уверены, что этот пирог придумал некий повар из города Шарлотт в Северной Каролине.

Шарлотка с яблоками и сливами

Что потребуется?

  • Яблоки — 3 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Сливы — 5 шт.
  • Мука — 130 г
  • Сливки жирностью 20% — 100 мл
  • Сахар — 60 г
  • 1 щепотка соли
  • Ванильный сахар – для обсыпки яблок
  • Сахарная пудра, корица – для украшения

Как готовить?

Яблоки очистить от кожицы и семян и нарезать кубиками среднего размера. Сбрызнуть лимонным соком, посыпать ванильным сахаром и цедрой. Добавить половинки слив. В просеянную муку ввести яйца, перемешать венчиком. Постепенно влить сливки, добавить сахар, соль и как следует взбить миксером. Аккуратно вмешать яблоки и сливы. В разъемную форму, выстеленную пергаментом, выложить тесто и выпекать 35–40 минут в разогретой до 190 градусов духовке. Шарлотку остудить и присыпать сахарной пудрой, а бока – корицей.

Слива имеет в своем химическом составе большое количество витаминов: В3, E, В1, А, В9, РР, В2, В6, С. Кроме того, в этом плоде много полезных веществ, таких как органические кислоты, йод, кальций и другие. Состав сливы обуславливает ее лечебные свойства. Благодаря пектинам из организма выводятся радионуклиды и канцерогены, а витамины группы В помогают стабилизации нервной системы. Также она способствует разжижению крови, увеличению прочности и эластичности сосудистых стенок, профилактике образования тромбов, укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы, выведению холестерина и снижению артериального давления. Плоды сливы обладают замечательными мочегонными, желчегонными и слабительными свойствами.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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