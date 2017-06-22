Четверг, 22 Июнь, 18:32

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,15
€ 67,15
Brent
$ 51,5
27°
Обь
310см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Купальный сезон – 2017
Новости

Официально: Аман Тулеев вернется на работу после реабилитации

, ИА "Амител"
В администрации региона подчеркнули, что никакого заявления об отставке губернатор не писал

Фото: mosmonitor.ru

Глава Кузбасса Аман Тулеев вернется на работу после перенесенной операции, заявил начальник главного управления по работе со СМИ региональной администрации Алексей Доронгов.

"Губернатор не писал заявления об отставке. Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе", — цитирует слова господина Доронгова РИА "Новости".

Также он опроверг информацию об ухудшении здоровья главы региона. По словам представителя областной администрации, сам Тулеев поручил провести пресс-конференцию, чтобы журналистам предоставили официальную и проверенную информацию о состоянии дел и здоровья губернатора.

Как сообщал портал Amic.ru, ранее Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. В федеральных СМИ появились сообщения о возможности досрочной отставки главы Кузбасса. 1 июля исполнится ровно 20 лет с того момента, как Тулеев стал губернатором Кемеровской области.

Материалы по теме


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

22.06.2017 13:26
- гость -

Лечение за кордоном, а осложнения в России - Да здравствует наша расейская, самая лучшая медицина. Ну и во сколько вылилось лечение в Германии, этого верного коммуняки и обожателя путина? Вот пример истинного пУтриотизьма с оплывшей от достатка рожей, поносить Запад, а как приспичило, ехать туда лечиться

0  0
22.06.2017 13:36
-гость-

интересно, а почему хлопчика оперировали не в Новокузнецке? и Боси нет, разъяснить нам данный феномен.

0  0
22.06.2017 13:51
- гость -

Проект Бося благополучно канул в лета как только выперли предыдущего главного редактора с АМИКа. Это ее затея устраивать конфликты между комментаторами, стравливая людей нравоучениями троля Боси. Можно забыть его пустые нравоучения и оскорбления комментаторов. Троль ищет другую работу под другим ником.

0  0
22.06.2017 13:55
- гость -

Ужасно плохо выглядит. Но, наверное найдет в себе силы еще послужить долгие годы России верой и правдой, во благо земли российской и безмерно любимых россиян и россиянок.

0  0
22.06.2017 14:25
- гость -

После продолжительной тяжелой болезни, не приходя в сознание, глава Кузбасса Аман Тулеев, приступил к исполнению своих обязанностей.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
18:24
Украинец предстанет перед судом за торговлю наркотиками в Барнауле 0
18:06
Глава МОК пообещал ввести санкции против российского спорта из-за ОИ-2014 0
17:50
Барнаулец получил условный срок за погром, устроенный в автосалоне 0
17:33
Стоп-кадр. Безопасность превыше всего 0
17:24
"Менялы" героина на люксовые внедорожники на Алтае получили реальные сроки 0
17:15
Рособрнадзор: ЕГЭ по русскому языку провалили лишь 0,5% выпускников 0
17:02
Гибель урожая и "расстрелянные" дома: хроники урагана в Алтайском крае 0
16:50
Долги мешают отдохнуть за рубежом 1,6 миллиона россиян 0
16:45
Калькулятор выпускного. Сколько стоит собрать школьника на бал? Инфографика 2
16:32
Стоп-кадр. Алтай под "бомбежкой" града 0
16:25
Как спасти утопающего и оказать первую помощь? 0
16:14
Две трети россиян уверены, что СССР победил бы Германию без союзников 32
16:04
Тяжелую технику стянули в центр Барнаула для ликвидации коммунальной аварии 0
15:52
Минобороны РФ рассекретило уникальные данные о Великой Отечественной войне 1
15:40
Власти Кузбасса объяснили, почему Амана Тулеева оперировали в Германии 26
15:33
Тематическая экскурсия прошла в Барнауле накануне Дня начала ВОВ 0
15:22
Девочка сломала позвоночник, играя в прятки в лагере под Новосибирском 0
15:17
Встречи депутатов с избирателями приравняли к митингам. Как теперь быть? 4
15:03
Гособвинение просит для экс-замгубернатора Денисова 10 лет строгого режима 10
14:50
Мошенники украли 60 тыс. руб. у пытавшейся продать козлят женщины на Алтае 0
14:35
Милашки-коровяшки, бычки и телочки. Что выкладывают в соцсети с "Дня поля" 4
14:22
В Барнауле из торгового центра "Книжный мир" эвакуировали посетителей 0
14:17
Названа причина потопа в центре Барнаула 0
14:12
Легковушка столкнулась с двумя поездами в Алтайском крае 4
14:03
Власти Барнаула помогут жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа 1
13:53
Пристав притворился слесарем для встречи с должником в Новосибирске 4
13:40
"Машинам стекла выбивает": мощнейший град обрушился на Алтайский край. Фото 15
13:32
Губернатор Карлин возложил цветы к мемориалу Славы в День памяти и скорби 1
13:21
Барнаульская бургерная "Мама, я поел" оправдалась в СМИ за кишечную палочку 14
13:14
Официально: Аман Тулеев вернется на работу после реабилитации 5
13:08
Вода ручьем: грязная жижа заливает проспект Социалистический в Барнауле 4
12:51
Чиновники Барнаула пожаловались на скупую рекламу Дня города из-за выборов 2
12:40
Опрос: 86% работающих барнаульцев трудятся сверхурочно 11
12:31
Вход в "Книжный мир" в центре Барнаула залило ржавой водой. Фото 2
12:27
Вали с "Ютуба": "пробивший дно YouTube" Малахов разозлил пользователей сети 2
12:11
И грянет гром: грозовая буря приближается к Барнаулу 11
12:02
Бюджет Алтайского края 2016 года вырос более чем на четверть 5
12:00
Где провести торжественное мероприятие в Барнауле? 0
11:53
Пять гектаров дикорастущей конопли уничтожили у барнаульской канализации 5
11:37
"Дай лапу, друг": в Барнауле отметили День кинологии. Фото 0
11:32
Завтра была война: свечи зажгли в Барнауле в канун Дня памяти и скорби 0
11:30
Предпоказ мультфильма "Гадкий Я 3" проведут Европа Плюс Барнаул и "Киномир" 0
11:21
Белый дом пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на "полях" G20 20
11:14
СМИ анонсировали скорый выход Амана Тулеева на работу 0
11:04
Учиться любви к Родине: Дугин обратился к горожанам в День памяти и скорби 7
11:00
Система видеонаблюдения от "Ростелекома" становится все популярнее 0
10:50
Грабители напали на главу делегации "Рособоронэкспорта" в Париже 2
10:33
Требуйте себе дорогу: "война" в барнаульском поселке продолжается. Фото 52
10:21
Глава австрийского МИД выступил за закрытие детских садов для мусульман 13
10:17
День рождения Барнаула отпразднуют без алкоголя и посвятят юбилею края 13
10:07
Недождун: как алтайские партии работают с соцсетями 9
09:54
Внедорожник протаранил трех пешеходов в Улан-Удэ, есть жертвы 0
09:37
Троллейбусы в Барнауле меняют маршруты из-за ремонта моста 6
09:24
Пентагон потратил $94 млн на неподходящую форму для солдат в Афганистане 10
09:12
Трамвай сошел с рельсов в Барнауле утром 22 июня. Фото 13
09:01
Подробности взрыва газа в барнаульском доме сообщили в МЧС 1
09:00
Подробно поясняем, как оформить заказ в интернет-магазине "Быстромаркет" 3
08:59
Эвакуатор врезался в "Газель" на мосту в Новосибирске из-за солнца 1
08:41
Утро 22 июня началось в Барнауле с трехбалльных пробок 5
08:23
Боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула 3
07:44
Кто имеет льготы на поступление в вуз. Инфографика 9
07:26
Барнаульский аналог Арбата откроют на День города забегом в валенках 19
07:03
Коттедж на огромном участке продают в Барнауле за 11,1 млн рублей. Фото 17
06:45
Новые "Трансформеры" за 260 миллионов и другие премьеры недели 1
06:24
Жару, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 июня 2
06:01
Промышленность на Алтае растет в 4,3 раза быстрее, чем в целом по России 37
05:01
День памяти и скорби отмечают в России 22 июня 4
04:01
Испанского режиссера задержали в России за съемку геев из закрытого города 6
03:01
Полицейского наказали за оскорбление чувств зигующих подростков 5
02:01
Главе штаба Навального вручили повестку в прямом эфире 4
01:01
Путин: дети не должны мыть полы в школах 14
00:32
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.