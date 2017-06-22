Фото: 1015kcls.com
Сотрудник службы судебных приставов пришел к неплательщику в Новосибирске, представившись слесарем. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Отмечается, что 59-летний новосибирец задолжал 200 тысяч рублей оптовой компании за пищевое пекарное оборудование. Мужчина выплатил только третью часть его стоимости, пообещав продавцу оплатить оставшуюся часть позже. Данные условия были прописаны в договоре купли-продажи. Но после того, как покупатель получил оборудование, он решил не отдавать долг и начал скрываться от приставов, возбудивших производство.
Тогда пристав позвонил должнику и, представившись слесарем, договорился с его супругой о визите с целью проверки приборов учета горячей и холодной воды. "Когда на пороге квартиры неплательщика оказались судебные приставы вместо слесаря, должник настолько был ошеломлен и растерян, что не смог подобрать нужные слова для оправданий", — сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что через пару минут новосибирец стал утверждать, что не получал никакого оборудования от взыскателя и не будет оплачивать долг.
После этого пристав арестовал и изъял у неплательщика телевизор и ноутбук. Через два дня мужчина самостоятельно явился в УФССП и полностью погасил свою задолженность.
Комментарии
Молодчина. Солдатская смекалка всегда помогает против разгильдяев и должников.
Медаль герою. Отрабатывает свои 15 000р сполна.
и эти люди пекут хлеб...
Ну так надо было заставить его чистить унитаз. "Назвался груздем - полезай в кузов". А за отказ чистить подать в суд на 200000 р.