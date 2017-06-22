Фото Amic.ru
В Барнауле из торгового центра "Книжный мир" эвакуировали посетителей. Территория перед зданием центра перекрыта. На месте работают аварийные службы.
"Мы сидели в одном из заведений центра. Когда собрались выходить, вход был заблокирован. Сотрудники провели нас через боковую лестницу. Сказали, что перед главным входом настоящий потоп и сейчас там ходить нельзя", — рассказали порталу Amic.ru посетители "Книжного мира".
Причиной эвакуации стал порыв водопровода.
В настоящий момент воды рядом с главным входом практически нет, однако территория перекрыта. Видно, что из-за порыва водопровода провалилась тротуарная плитка.
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