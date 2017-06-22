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Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева оперировали за рубежом, а не в России, поскольку он не хотел возлагать большую ответственность на местных специалистов, сообщает сайт Vse42.ru.
Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции, которую провели для журналистов представители администрации Кузбасса, включая вице-губернатора по вопросам здравоохранения Валерия Цоя.
В качестве причины, по которой Тулееву сделали операцию на позвоночнике в Германии, было указано, что глава региона не хотел возлагать большую моральную ответственность на кузбасских врачей и принял решение довериться иностранным специалистам.
Отметим, что в настоящее время губернатор проходит реабилитацию и, как заявили в областной администрации, после этого вернется к работе.
Ранее стало известно, что Аман Тулеев находится в отпуске, который был продлен. Позже сообщалось об операции, которую перенес глава Кузбасса, уже 20 лет руководящий регионом.
Комментарии
не хотел возлагать большую моральную ответственность на кузбасских врачей и принял решение довериться иностранным специалистам
золотые слова, золотой ты человек.
Что-то у нас как поизвестнее и побогаче, так все лечатся в израилях-германиях. Ишь какие деликатные стали. Так и скажите - работа министерства по борьбе со зравоохранением выполняется успешно.
А в случае чего разрыв дипломатических отношений?
Почему в Германии то? Может стоит отчитаться о состоянии медицины в Кемеровской области? Ну так, что бы иллюзии развеять..
Прекрасный ответ, вдумчивого, любящего свою страну и свой народ россиянина. имеющего, как и все россияне конституционное право свободы выбора. Верящего в светлое будущее своей российской медицины и не попавшего в список невыездных россиян из за санкций устроенных мировой общественностью против известного и свободно опубликованного списка россиян. А то пришлось бы как И.Кабзону, попавшего в списки невыездных россиян и также верющих в прекрасных российских врачей просить В.В.Путина ходатайствовать о выезде его за границу на лечение с единственной целью, не подвергать искушению российских врачей в отношении здоровья пациента.
Прекрасный ответ, вдумчивого, любящего свою страну и свой народ россиянина. имеющего, как и все россияне конституционное право свободы выбора. Верящего в светлое будущее своей российской медицины и не попавшего в список невыездных россиян из за санкций устроенных мировой общественностью против известного и свободно опубликованного списка россиян. А то пришлось бы как И.Кабзону, попавшего в списки невыездных россиян и также верющих в прекрасных российских врачей просить В.В.Путина ходатайствовать о выезде его за границу на лечение с единственной целью, не подвергать искушению российских врачей в отношении здоровья пациента.
ну ооочень патриотичненько так
Оборжака.
ну мог бы на московских врачей возложить) а нет - и даже этот в противную в гейропу))
а почему не в Сирию поехал, там ихний президент, наш друг тоже врач горорят
Надо лечиться дома , как обожаемый ими народ и причем по их же совету народными средствами например , как в фильме "Белые росы" - вскипятить кирпич в портвейне и приложить на больной позвоночник . Уверен , что после такой процедуры он бы бегал , как молодой еще долго , без всякой реабилитации
держу пари, у этого патриота и машина немецкая и одежда итальянская, и гатжеты американские и лечится он в Германии, но любит он почему то все равно Путина...странно
Хорошо, что в каждой уважающей себя администрации есть свои песковы. Без их вдумчивых, правильных, высокодуховных и реальных пояснений и разъяснений народишко в порыве любви к народом выбранному избраннику понапридумывает всякой мерзости. А то и гадости.
Хорошо, что в каждой уважающей себя администрации есть свои песковы. Без их вдумчивых, правильных, высокодуховных и реальных пояснений и разъяснений народишко в порыве любви к народом выбранному избраннику понапридумывает всякой мерзости. А то и гадости.
Вспомнился ответ Путина почему у Сечина и Миллера зарплаты высокие. Это чтобы ценных специалистов заграницу не переманили.
Не понял. Скрынник заявила что к нашей (Алтайской) медицине стремится вся европа. Если не хотел возлагать ответственность на своих, то ОБЯЗАН был ехать к нам. Он же патриот. Или нет? Или он ПРЕДАТЕЛЬ родины? Тогда лечить его на Колыме надо.
22.06.2017 16:26
- гость -
Антисанкции нам на пользу и мировая экономика рухнет в случае сохранения цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель, считает президент РФ Владимир Владимирович Путин. С данными высказываниями я полностью согласен. И это уже не единожды подтвердилось на практике, Вам не кажется?
а король то голый! молодеж, студенты, школьники это уже разглядели
Тулеев поднял с колен Кузбасс и поехал лечиться в Германию! Умница!
какой стыд-не хотел возлагать большую моральную ответственность на местных медиков и решил обратиться к иностранным специалистам..кому эти басни?
чеж не импортозамещаются?для своих жителей даже денег не находят тут лечить?позорники...ни стыда ни совести
гость 22.06.2017 15:58
а почему не в Сирию поехал, там ихний президент, наш друг тоже врач горорят
--аплодирую и поддерживаю!
Не понимаю чего в этом дряхлом опухшем демагоге нашли? Постоянно какие то убийства, разборки, уголовные дела среди самых приближенных - его вице-губернаторов. За океаном люди за такое в отставку подают. Теперь как алкаш будет из операционной руководить.
Хорошо, что человек и на восьмом десятке несменяем. Это дает уверенности избирателям в том, что они избирают правильного избранника, способного и в дальнейшем руководить народом российским и подавать более молодым избранникам пример заслуженного уважения и истинного народолюбия. Хорошо, что пыталсяч переложить всю ответственность за свое слабое здоровье на гейевропейских врачей. Но, они мерзавцы его выходили и вылечили.
Держи фашист гранату. Вот что значит быть настоящим патриот.
Вообще-то, в городе Прокопьевске Кемеровской области есть своя шикарная травматологическая больница. Зачем надо было ехать в Германию?!
Одно ясно. Пока дети руководства учатся там, жены ездят в магазины туда, они имеют там недвижимость, бизнес и платят налоги там, лечатся они тоже там, народ жить хорошо не будет.