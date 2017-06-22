Фото: vk.com/barneos22
Уничтоженный урожай, побитые машины и "расстрелянные" жилые дома — таковы последствия мощнейшего града, который прошел днем в четверг, 22 июня, в Алтайском крае.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону, наиболее сильно буря прошлась по Косихинскому району. В эпицентре "бомбардировки" оказались села Полковниково и Налобиха.
Местные жители рассказывают о том, что на приусадебных участках частично либо полностью градом уничтожило урожай.
Другие сообщают о том, что градом побило автомобили. В сети жители Косихинского района делятся снимками, на которых запечатлено, насколько серьезными оказались повреждения, нанесенные жилым домам, — градинами разбивало стекло и прошивало сайдинг.
К счастью, по имеющимся данным, крупных ЧП в указанных населенных пунктах не произошло.
"Данных об обрыве линий электропередачи, отключении электричества, падении деревьев и тому подобном в Главное управление МЧС не поступало", — рассказали в экстренном ведомстве.
Отметим, что это уже второй сильный шторм на текущей неделе, который обрушился на Алтайский край. Так, вечером 20 июня в эпицентре бури оказалась краевая столица, где из-за грозы произошло отключение электричества, нарушение водоснабжения и подтопление улиц.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
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