Фото: vk.com/barneos22
Ливни, грозы и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 23 июня — в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
По информации Гидрометцентра, наиболее сильные осадки ожидаются в восточных районах.
Днем будет жарко — температура в регионе составит +27...+32 градуса. Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров, при грозах местами шквалистое усиление до 20-25 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков, днем +27...+29 градусов. Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Комментарии
Чет не пишут про то как всемогущий лидер АК собрал совещание и призвал работать больше в направлении ликвидации механизмов градообразования, задействовав все ресурсы. Или не было такого?
Да не, он просто дал поручение прокуратуре проверить законность выпадения града. Найти и наказать виновных. Говорят уже арестовали пастуха дядю Васю и доярку Машу.
Ну если органы заработали- значит всё будет путём!