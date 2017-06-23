Фото: avito.ru
Коттедж площадью 300 квадратных метров на участке 20 соток продают в селе Бобровка под Барнаулом за 18,5 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.
Продавец жилья указывает, что дом из пенобетона, обшитый сайдингом, находится в тихом, экологически чистом и очень живописном месте.
В цоколе находятся тренажерный зал и свободное помещение. На первом этаже расположена просторная кухонная зона-гостиная, спальня, санузел. На втором этаже — детская, спальня, санузел, гостиная и комната, которую можно использовать как зимний сад.
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В коттедже два входа. Также имеется баня с беседкой и летним душем, отапливаемый благоустроенный гостевой дом. На участке есть закрытый бассейн с горкой, гараж на три машины с автоматическими воротами и огород с теплицей.
Комментарии
Если домик с бассейном зимой не топить, то и каток свой
Смешно
снова стены из саломы... эээ фуфлобетоно
Интересно , сколько пишут, купил- продал кто.Не?
дачный домик в бобровке за 18 лямов?? ну-ну...
а конура для собачки есть?
23.06.2017 08:03
месный
Кирпич продаёшь? Упали продажи?
кирпич и без месного купят хорошо - ибо самый лучший материал
не, спасибо, но такого не надо.
удачи продавцу, ему видимо придётся ооочень подвинуться в цене. да и ждать сделки придётся долго.
платёжеспособного спроса на подобное жильё сейчас практически нет.
Такое за столько не продать.
пенобетон и сайдинг-это бюджетный вариант, а просят 18,5 миллионов .
зайдите на авито Сочи и Краснодарский край и посмотрите что можно купить за 18,5 миллионов у моря....и это ..еще...в петлю не лезьте.
если найдется желающий купить это за 5-5.5 милл-в .с вас ящик коньяка мартель.