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Следователи проверяют информацию о том, что отец малолетнего пациента избил хирурга в детской поликлинике Нижнего Тагила. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.
В сообщении сказано, что "по поступившей информации о причинении телесных повреждений хирургу организовано проведение доследственной проверки".
Следствие установило, что инцидент произошел во вторник, 20 июня. Отец ребенка ворвался в кабинет врача в тот момент, когда он вел прием, и ударил его в область головы. По предварительным данным, после этого хирурга госпитализировали с переломом челюсти.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, пострадавшему оказывают необходимую медпомощь.
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