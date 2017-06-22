Алтайская филармония сыграла военные мелодии на улице

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, на площади Сахарова в Барнауле прозвучали песни военных лет.
Бесплатный концерт прошел на площади перед Дворцом зрелищ и спорта. Для барнаульцев сыграл симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края, спел мужской вокальный ансамбль под руководством Александра Афанасьева и выступил Барнаульский академический хор имени А.Б. Тарнецкого.
Как сообщила побывавшая на концерте жительница Барнаула, выступление было великолепным: "Люди подходили постоянно. Они слушали, оставались и не уходили. Народ подпевал песни, а песни были потрясающие. Впечатления колоссальные. Спасибо организаторам за такое мероприятие. Не было никакого пафоса, не было никакого надрыва... Все было очень легко, душевно и действительно понравилось. Я не хотела уходить".
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