Фото: youtube.com
Телеведущий британского канала BBC Хью Эдвардс в связи с техническими неполадками просидел свыше двух минут молча в прямом эфире. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на The Guarduan.
Недоумение зрителей вызвала скорее не сама пауза, а серьезное и напряженное выражение лица журналиста. Подчеркивается, что сцену молчания несколько раз прерывала заставка "Срочный выпуск новостей", а также кадры из сюжетов. Затем канал приостановил свою работу.
В результате передача возобновилась с задержкой на четыре минуты. Ведущий начал выпуск с приветствия и извинений из-за технических неполадок. "Лента.ру" добавляет, что зрители догадались, что накладка являлась результатом сбоя, однако признались, что зрелище было странным и немного пугающим.
"Сначала обеспокоенное выражение лица Хью Эдвардса, а затем "Би-би-си" прекращает вещание. Вот как будет выглядеть конец света", — пошутил один из пользователей Twitter.
Еще один юзер предположил, что произошедшее стоило кому-то работы.
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