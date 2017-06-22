Священник Грозовский, обвиняемый в педофилии, не признал вину

Священник Глеб Грозовский, которого обвиняют в растлении трех несовершеннолетних, в суде не признал вину, передает ТАСС со ссылкой на адвоката священника Михаила Уткина.
"Вину не признал. Заседание отложили на 27 июня. Сегодня на заседании начала представлять доказательства сторона обвинения", — сказал он.
В четверг, 22 июня, в Приозерском городском суде Ленинградской области началось рассмотрение по существу уголовного дела священника Грозовского. Заседание проходило в закрытом режиме.
Священника доставили в суд, его встречали прихожане и другие священники. Во время заседания они совершили молебен перед зданием суда.
Журналистов и граждан, пришедших поддержать Грозовского, попросили покинуть здание суда. Приставы объяснили это тем, что время работы суда подошло к концу, однако заседание продолжалось.
По версии следствия, в 2011 году в православном детском лагере в Ленобласти Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Аналогичные действия, как считает следствие, были совершены им в июне 2013 года в лагере православного детско- юношеского клуба "Филадельфия" в Греции, где он был настоятелем храма святого мученика Иоанна Воина.
Комментарии