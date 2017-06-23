С 9 по 12 июня 2017 года на территории Развлекательного Комплекса "Рублевка" состоялся грандиозный джип-триал-спринт "Рублевское рубилово 2017". Соревнования были приурочены к празднованию Дня России.
На специально оборудованной трассе, участникам представилась возможность испытать свой внедорожник и умение преодолевать сложные препятствия настоящего бездорожья. Принять участие могли все желающие спортсмены на подготовленной технике и любители на автомобилях 4х4.
Были организованы места отдыха зрителей и участников соревнований. Работала полевая кухня для гостей и участников. Вечерний концерт, песни о Горном Алтае в современной обработке и не только.
Для гостей были организованы экскурсионные джип-туры по красивейшим труднодоступным местам Алтая.
Спонсорами мероприятия выступили: РК Рублевка, парк-отель Рублевское Заречье, база отдыха АлтайРай, завод Подсосновский, база отдыха Барвиха, база отдыха Усадьба Сокольских.
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