Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщается, он задержан за то, что получил десять тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.
Издание пишет, что у силовиков есть видео- и аудиодоказательства. На самом сайте "Страна.ua" сообщается, что в офисе интернет-издания Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски.
Комментарии
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