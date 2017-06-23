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Первая женщина-гондольер объявила себя трансгендером и решила сменить пол

, ИА "Амител"
Гондольер сказал, что теперь неуважительно обращаться к нему "она" или "Александра"

Фото: pixabay.com

В Венеции первая женщина-гондольер Алекс Хай сказала, что теперь она трансгендер. Об этом пишет "Интерфакс".

 "Теперь я Алекс, и я трансгендер. Было бы неуважительно обращаться ко мне, говоря "она" или "Александра", — написал Хай на странице в своей соцсети.

По его словам, он себя женщиной никогда не ощущал. Также он отметил, что всегда мечтал заниматься только тем, что любит "всем сердцем".

Десять лет назад этот человек добился разрешения на работу в качестве гондольера в Венеции, будучи женщиной.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.06.2017 10:20
- гость -

По его словам, он себя женщиной никогда не ощущал. Также он отметил, что всегда мечтал заниматься только тем, что любит "всем сердцем".
----
Сразу же подтвердив, что он - женщина.

0  0
23.06.2017 10:26
ХМ

Бывал в Венеции. Все гондольеры там - хамы. А они оказывается еще вон оно чего....Тьфу!))))

0  0
23.06.2017 10:30
- гость -

Был один мандольер и тот не стерпел.

0  0
23.06.2017 10:43
ек

одно слово - "гондо-ньеры"

0  0
23.06.2017 11:14
- гость -

Конкретный гондольер.

0  0
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