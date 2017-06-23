Национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй пройдет 1 июля в Парке культуры и отдыха "Центральный" в Барнауле, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
В этот день выступят артисты из Татарстана, пройдут национальные забавы – борьба на поясах – курэш. Будут разыграны призы, в том числе живой баран. А еще в этот день выберут Мисс Сабантуй – 2017.
Праздник начнется в 11.00. Ждут всех желающих.
Сабантуй ("праздник плуга") — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Похожие праздники существуют как у народов Поволжья (чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов), так и у некоторых тюркских народов Кавказа (балкарцев и ногайцев).
Комментарии
Прекрасно, что на исконно сибирской земле происходит праздник тюркских народов. С завистью и умилением будут любоваться другие народы Великой России на празднество и национальные забавы наций и народностей живущие в единой дружной семье Великой страны интернационалистов.
Это потому, что проводить исконно русские праздники на территории, где больше 80% русских - экстримизм и национализм!
А барана сразу на газонэ рэзать будэм?