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Самолеты, которые должны были приземлиться утром 23 июня в Новосибирске, пришлось направить в Барнаул из-за густого тумана, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
В аэропорту указывают, что в 06:40 минимальная видимость в Толмачево составляла 150 метров.
"Рейс У6 100 Москва – Новосибирск отправлен на запасной аэродром в Кемерово, рейсы S7 177 из Москвы, RL 8066 из Антальи, S7 864 из Пекина и S7 3338 из Санкт-Петербурга — в Барнаул", — отмечается в официальном сообщении.
Также были задержаны вылетающие рейсы Новосибирск – Москва, Новосибирск — Анталья и Новосибирск — Прага.
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