Прямая трансляция матча Россия – Мексика состоится 24 июня на самом большом экране города в рамках Кубка конфедераций – 2017.
Всех болельщиков ждет яркая шоу-программа с участием команды Siberian Supermoto Riders, много отличной музыки, розыгрышей и подарков. Специальными гостями трансляции станут Артем Scoop, Чешир, и группа GRAMADA.
Мероприятие состоится при поддержке PR-компании "ОРГАНИЗАТОР", ТРЦ "Арена" и СК "ТЕМП".
Партнеры и спонсоры мероприятия:
- "Ваш Билет 22"
- "Спорт FM"
- магазин спортивной одежды "Forvard"
- Bar Mortar Vape
- эксклюзивная одежда "Raven Idol, Barnaul 22
- творческая мастерская "Moone"
- крытый картинг-клуб Drive-Arena
Трансляция пройдет на территории парковки ТРЦ "Арена"
Начало: 20:00
Комментарии
а зачем на два часа раньше?
Видел фотки с этих сборищ, еще когда ЧМ по хоккею шел. Никогда бы не подумал, что у стольких людей телевизора дома нет
В 8 вечера, на этом экране будет плохо видно, солнце еще высоко) поэтому все же дома более качественный просмотр.
дома так не поорешь))
да и поклонникам мексиканцев морду не набьешь)))
23.06.2017 16:51
- гость -
ну да, а орать стоя на ногах 2 часа или сидеть в машине при температуре за 30 градусов, да еще и в окружении потных, орущих, пьяных тел, очень, наверное, интересно
23.06.2017 16:55
- гость -
не знаю) я не фанат ни футбола ни хоккея))
да еще если бы хоть играли, а то опять проиграют. мексика это вам не новая зеландия