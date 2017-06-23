Завершено формирование шестого созыва Общественной палаты Алтайского края — избрано 45 членов. Об этом сообщается на сайте палаты.
Всего в составе нового созыва 45 человек. Первых 15 членов утвердили депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, еще 15 - губернатор Алтайского края. Позже эти 30 человек утвердили еще 15 членов.
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Вот их имена:
Баёва Елена
Бакланова Кира
Бессонова Алина
Буканович Татьяна
Демаков Руслан
Егорова Татьяна
Зеров Артем
Зинатуллина Флора
Косинова Валентина
Лебедев Сергей
Майзенгельтер Виктор
Марискин Игорь
Мидонов Владимир
Овчинникова Людмила
Якунин Евгений
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Утверждены АКЗС:
Бекмуратов Мурат
Величко Татьяна
Газиев Валид
Григорян Левон
Емшина Светлана
Казьмина Екатерина
Канарев Сергей
Кейбол Людмила
Корсаков Сергей
Курганский Василий
Максимова Светлана
Сергеев Антон
Четошникова Екатерина
Шабалина Нина
Шишин Михаил
О том, какие организации представляют эти общественники, читайте здесь.
Утверждены губернатором:
Бабайцев Петр
Бабушкин Владимир
Булгакова Валентина
Войчишин Владимир
Говорухина Светлана
Кашников Сергей
Климов Владимир
Кольцов Виталий
Коршунов Лев
Линдт Ирина
Лопаткин Владимир
Малыхин Сергей
Новиков Евгений
Сергий, Митрополит Барнаульский и Алтайский (Иванников Сергей)
Ткаченко Анатолий
О том, какие организации представляют эти общественники, читайте здесь.
Новый созыв будет работать три года.
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