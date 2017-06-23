Маршрут движения городских автобусов №27, 51, 76, 120 изменится в Барнауле с понедельника, 26 июня. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Так, автобус №27 будет перемещаться по следующему маршруту: … улица Попова, улица Юрина, улица Островского, улица Гущина, улица Попова, далее – по маршруту. Движение указанного маршрута будет осуществляться без отстоя автобусов на площадке в районе дома №165 по улице Гущина.
В этот же день изменится и схема движения автобусов №51, 76, 120: … улица Малахова, улица Эмилии Алексеевой, улица 80 Гвардейской Дивизии, улица Германа Титова, проспект Ленина, далее – по маршруту.
Такая мера связана с ремонтом дорог на улице 1-й Западной. После окончания ремонта движение автобусов будет осуществляться по прежнему маршруту.
Условные обозначения: синяя полоса — существующая трасса, пунктирная полоса — измененная трасса.
Комментарии
А как же 35,41,57?