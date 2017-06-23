Российская порноактриса Алина Еременко решила заключить пари с футболистами сборной России. Она предлагает спортсменам заняться с каждым из них сексом, если национальная команда выиграет Кубок конфедераций. Об этом сообщает Sports.ru.
"Парни, есть смысл очень постараться", — пишет порнозвезда.
При этом российским футболистам осталось провести на этих соревнованиях последний матч группового этапа. 24 июня они должны будут сыграть со сборной Мексики. Чтобы выйти в финал, российские спортсмены должны победить.
Ранее сборная России проиграла команде из Португалии со счетом 0:1. Гол забил Криштиану Роналду.
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