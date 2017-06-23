Свыше десяти лет лишения свободы получил житель Барнаула, которого осудили за нападения на женщин, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, мужчина совершал нападения с заранее приготовленной монтировкой. Этим предметом он бил женщин по голове, а после похищал их вещи. Мужчину осудили за два факта нападения. В первом случае он похитил имущество на 66 тысяч рублей, а во втором нанес легкий вред здоровью женщине и похитил ее вещи, ущерб составил пять тысяч рублей.
В свою очередь, подсудимый вину признал только в нападении на вторую потерпевшую. Однако суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана.
Комментарии