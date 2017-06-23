Иллюстрация: yandex.ru/maps
Барнаул вечером в пятницу, 23 июня, встал в восьмибалльных пробках. Наиболее сложная дорожная ситуация по традиции фиксируется в центральной части города.
Скорость движения по проспектам Ленина, Красноармейский и Строителей местами не превышает пяти километров в час.
Также в транспортных заторах застыли улицы Цеховая, Сизова, проспект Калинина, участки улиц Власихинская, Попова и проспекта Космонавтов.
А вот Павловский тракт, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, на удивление, свободен.
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