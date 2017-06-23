Дуров ответил на претензии Роскомнадзора к Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера, к которому возникли претензии у Роскомнадзора, противоречит интересам России, сообщает РИА Новости.
"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", — написал Дуров на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, "как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive".
Он подчеркнул, что блокировка Telegram бессмысленна с точки зрения национальной безопасности России.
"Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов" — добавил Дуров.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично Дурова предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. Он допустил блокировку мессенджера, если его администрация продолжит нарушать российское законодательство.
Комментарии
такое ощущение, что наше правительство целенаправленно само себе хуже делает, при этом во благо США, ведь васап и вайбер никто не блочит