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Промежуточные данные о средних заработных платах в регионах Сибирского федерального округа опубликовал Новосибирскстат.
В сравнительном обзоре приводятся данные в период с января по апрель текущего года по всем 12-ти субъектам Сибири.
Отметим, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в СФО составила 31 605 рублей.
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Согласно выкладкам статистического ведомства, наиболее высокий уровень заработной платы зафиксирован в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, Республике Хакасия, Забайкальском крае и Новосибирской области.
Лидирующие позиции этих регионов объясняется особенностями отраслевой структуры экономики данных субъектов и величиной применяемого районного коэффициента.
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