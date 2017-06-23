В Хабаровском крае из семьи изъяли детей, в которой приемного отца заподозрили в сексуальном насилии над пятью девочками, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на краевое Минобразования.
Мужчину-опекуна в Хабаровском крае подозревают в сексуальном насилии над пятью приемными дочерьми. По версии следствия, он систематически в течение пяти лет совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении опекаемых девочек.
В региональном Минобразовании отметили, что всего в семье воспитывалось девять детей, в том числе и родные. "Детей поместили в детский дом. С ними работает психолог", - сказал представитель ведомства.
Подозреваемый арестован. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании, а против должностных лиц органов опеки — о халатности.
В Следственном комитете рассказали, что всего в многодетной семье воспитывались двенадцать детей — трое родных и девять приемных. Отчим якобы издевался над пятью девочками, взятыми из детских домов. Следствие считает, что мужчина насиловал приемных дочерей в течение пяти лет. В уголовном деле о педофилии 729 эпизодов.
Как сообщает uznayvse.ru, за каждого приемного ребенка семья с отчимом каждый месяц получала существенную сумму денег — по 20 000 рублей на каждого.
Комментарии
Куда катимся? кажется что уже дно, а завтрашний день подкидывает что то еще более низкое.
А на основании чего возникло подозрение почему не уточняется?