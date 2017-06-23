Мужчина сутки гонял полицейских, жалуясь, что его хотят изнасиловать

31-летний Владимир прямо перед вылетом в Чебоксары решил выпить с попутчиком. После они передумали лететь и решили продолжить употреблять алкоголь где-нибудь в Подмосковье, сообщает LIFE.
Мужчины вышли из аэропорта и сели в машину. Уже в процессе поездки Владимиру показалось, что таксист и новый друг сговорились и решили его изнасиловать. Он озвучил свои опасения. Мужчины сочли это за оскорбление и выкинули Владимира из машины.
Далее мужчина начал звонить в полицию. Как отмечается, он плакал, просил спасти его от похитителей-насильников, говорил, что хочет домой. Адреса, где его удерживают, он выдумывал.
Протрезвел Владимир на следующий день. Он сам пришел к полицейским и чистосердечно во всем сознался. Какое наказание ожидает мужчину, не сообщается.
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