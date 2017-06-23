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Мужчина сутки гонял полицейских, жалуясь, что его хотят изнасиловать

, ИА "Амител"
Адреса, где его якобы удерживают насильники-похитители, он выдумывал

Фото: Imgload.ru

31-летний Владимир прямо перед вылетом в Чебоксары решил выпить с попутчиком. После они передумали лететь и решили продолжить употреблять алкоголь где-нибудь в Подмосковье, сообщает LIFE.

Мужчины вышли из аэропорта и сели в машину. Уже в процессе поездки Владимиру показалось, что таксист и новый друг сговорились и решили его изнасиловать. Он озвучил свои опасения. Мужчины сочли это за оскорбление и выкинули Владимира из машины.

Далее мужчина начал звонить в полицию. Как отмечается, он плакал, просил спасти его от похитителей-насильников, говорил, что хочет домой. Адреса, где его удерживают, он выдумывал.

Протрезвел Владимир на следующий день. Он сам пришел к полицейским и чистосердечно во всем сознался. Какое наказание ожидает мужчину, не сообщается.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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