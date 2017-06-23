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Чиновницу уволили за выдачу своей дочери медали по блату

, ИА "Амител"
О том, что девушка медалистка, весь класс узнал лишь за пару дней до вручения медалей

Фото: кадр из видео

В Адыгее одна из медалисток получила награду "За особые успехи в учении" благодаря маме, которая возглавляла районное управление образования. Об этом ее одноклассница заявила со сцены во время вручения медалей. Видео попало в интернет, после чего Минобразования Адыгеи начал проверку, пишет "Znak".

Рассказавшая о липовой медалистке со сцены Рузанна Туко — обладатель премий президента РФ и главы Руспублики Адыгея, дипломант Всероссийского конкурса исследовательских работ "Отечество", была награждена Союзом композиторов РФ.

Во время вручения медалей она неожиданно для всех рассказала, что одна из медалисток получила награду не благодаря знаниям, а родственным связям.

"Конечно, обидно, когда на сцене стоит человек, который не рассказал ни одного урока, ни одного ответа. По счастливой случайности это дочка зав РОНО нашего района", — сказала Рузанна Туко.

Позднее выпускница выложила видео со своим выступлением в Инстаграм. Речь шла о Заире Паранук и ее матери, которая на тот момент являлась руководителем управления образования Тахтамукайского района. Паранук перевели в класс к Туко в этом году. Причем о том, что она медалистка, весь класс узнал лишь за пару дней до вручения медалей.

"Знаете каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который ни разу в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении?" - пояснила Рузанна.

Миноборазования республики провел проверку. Выяснилось, что мать обвиненной девочки нарушила 273 ФЗ "О противодействии коррупции", поскольку не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ. Чиновница не имела права находиться в качестве организатора ЕГЭ вне аудитории на том же пункте проведения единого госэкзамена, где сдавала испытания ее дочь. 

Приказом главы Тахтамукайского района Паранук уволена с должности.

Также проверили результаты ЕГЭ самой "медалистки". Она получила 33 балла по математике (минимальный для поступления — 27 баллов), 56 по обществознанию (минимальный — 42) и 69 по русскому языку (минимальный — 36). 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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