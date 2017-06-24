Садоводы в Барнауле не могут понять, какое насекомое залетает к ним на участки и просят помощи с определением. Информация об этом размещена в паблике Barnaul 22.
"Друзья, подскажите, что за зверь. В районе посёлка Сибирская долина и дачных посёлков рядом примерно уже неделю часов в 23.00 прилетают эти насекомые очень жутко жужжат через полчаса улетают. Кусать пока не кусают",- спрашивают местные жители.
В свою очередь, одни комментаторы пишут, что это майский жук. Другие пишут, что это шмель. А третьи шутят и говорят, что это инопланетяне.
Комментарии
клоп лесной
говножук дочка так называет
назовите его долинный жук навозный
хрущ майский обнакнавенный
мда... полная деградацыя майский обнакавенный не зают помню в ссср в детсаде изучали показывли
хммм...чем-то мне этот жук монету в 2 рубля напоминает...
Садоводы-чайники из Сибирской долины не опознали известного вредителя садов