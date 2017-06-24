Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Республики Алтай, покушавшегося на убийство жены. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по региону.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел вечером 22 июня в селе Яконур Усть-Канского района. Пьяный муж вернулся домой. Произошла ссора и мужчина из-за незначительного повода, решил убить свою супругу.
Подозреваемый облил женщину бензином и поджег. Однако, когда он осознал, что сделал, начал тушить свою 30-летнюю жену и вызвал скорую помощь. Сейчас женщина находится в больнице с ожогами 48% тела.
В свою очередь, подозреваемый скрылся с места преступления, но вскоре его задержали. Он арестован пока на два месяца. Отметим, что свадьбу супруги сыграли в марте этого года.
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Житель Республики Алтай после ссоры облил бензином жену и поджег жену ... и потушил жену