Торнадо повредил сразу два самолета "судного дня" E4-B Boeing 747s, известные как "ядерные чемоданчики" президента Америки. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, модель E4-B Boeing 747s была разработана еще в 1970-х годах. Если начнется ядерная война, то такой самолет сможет находиться в воздухе несколько суток. Сейчас в Америке всего четыре таких воздушных судна.
Известно, что лайнеры базируются на авиабазе "Оффут". Также известно, что еще семь самолетов RC-135 получили небольшие повреждения.
Комментарии
Интересно, когда мы с такой же полнотой и в деталях узнаем о последствиях московского урагана при котором погибли люди, но МЧС России отказалось признавать это природное явление бедствием? или хотя бы последствия на нашей родной алтайской земле? Зачем мне знать про чужую, далекую страну где все застраховано и предусмотрено для людей заранее?