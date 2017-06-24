Спасатели разыскивают более 140 человек в китайской деревне Деси в провинции Сычуань, которые пропали без вести после схода оползня. Об этом пишет "Российская газета".
В спасательной операции задействовано более 540 пожарных, медиков и значительное количество тяжелой техники. Порядка 46 домов оказались погребенными под слоем грунта и камней.
Двух человек удалось спасти. Семья с маленьким ребенком также смогла спастись. Люди услышали сход с гор камнепада.
Между тем, синоптики передают о продолжении дождей. В некоторых местах разрушены дороги.
Оползень — опасное геологическое явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.
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