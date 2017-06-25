Два взрослых и ребенок погибли в ДТП с бензовозом в Подмосковье

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Три человека погибли в результате аварии с бензовозом в Подмосковье. Об этом ТАСС Главного управления МВД по Московской области.
"По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека", — сказал собеседник агентства.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, один из погибших — ребенок.
На 21 км трассы А-107 в Солнечногорском районе в результате лобового столкновения бензовоза и легкового автомобиля произошло возгорание бензовоза. В настоящий момент огонь потушен.
Движение в этом районе частично затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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