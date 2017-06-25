Фото: news.ngs.ru
Девушка за рулем Subaru Impreza скатилась вниз по ступеням и протаранила двери магазина "Алло Мама" в Новосибирске, который расположен на цокольном этаже. Об этом сообщает портал "НГС.Новости".
Уточняется, что авария произошла в воскресенье, 25 июня, около 9:00 на улице Каменской.
Очевидец рассказал изданию, что машина в результате аварии получила значительные повреждения: у нее испорчены капот и передние крылья. Также немного повредился вход в магазин.
В пресс-службе ГИБДД по НСО уточнили, что девушка, находившаяся за рулем иномарки, не пострадала в ДТП. На момент приезда полицейских она уже договорилась с владельцем магазина о возможном возмещении ущерба.
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