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Новости

Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам

, ИА "Амител"
Спортсмены пообещали не разочаровывать фанатов в последующих матчах

Фото: twitter.com

Игроки российской сборной по футболу Александр Самедов, Александр Головин и Виктор Васин, а также главный тренер команды Станислав Черчесов записали видеобращение к российским болельщикам. В них они поблагодарили фанатов за поддержку во время матчей Кубка конфедерации, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные в Twitter-аккаунте сборной России записи.

Напомним, в субботу, 24 июня, россияне уступили футболистам из Мексики со счетом 2:1. Самедов открыл счет на 25-й минуте, однако мексиканцы Нестор Арахуа и Ирвинг Лосано смогли забить по мячу в российские ворота на 30-й и 52-й минуте соответственно. В результате поражения Россия выбыла из Кубка конфедераций.

В обращении к фанатам футболисты пообещали больше не разочаровывать их в дальнейших матчах.

Черчесов тоже поблагодарил болельщиков и добавил, что национальную команду ждут лучшие времена.

Агентство отмечает, что в полуфинал Кубка вышли сборные Португалии и Мексики. В воскресенье, 25 июля, определятся другие участники 1/2 турнира.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.06.2017 14:13
-гость-

кривоногие подвели, опять гордиться нечем

0  0
25.06.2017 14:26
Массаж мозга

Так бы правительство у нас отчитывалось за свою работу. Нет обещанного экономического роста один год - извинились пообещали исправиться, нет его и через год - все подали в отставку. И президент тоже - 25 миллионов новых рабочих мест не создали - всё - "я не справился, я устал, я ухожу". Давай досвидания.

0  0
25.06.2017 14:30
- гость -

Позорники....

0  0
25.06.2017 15:57
- гость -

Очень печальное зрелище когда оправдываются миллионеры..

0  0
25.06.2017 15:58
- гость -

"Не верю" (с)

0  0
25.06.2017 16:06
- гость -

Очередной урок для болельщиков.

0  0
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