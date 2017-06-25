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Машина врезалась толпу людей рядом с мечетью в городе Ньюкас (Великобритания). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Mail.
По ее данным, машина сбила людей, которые собрались на религиозный праздник Ураза-байрам.
Полицейские пока не квалифицируют произошедшее как теракт. Правоохранители задержали 42-летнюю женщину, находившуюся за рулем машины. Сейчас она находится в отделении полиции.
Уточняется, что полицейским сообщили о наезде авто в воскресенье, 25 июня, около 9:14.
Британский канал Sky News со ссылкой на информацию службы скорой помощи графства Нортумберленд сообщил, что после аварии в больницу "Ройал Виктория" были госпитализированы шесть человек, в том числе три ребенка.
Газета добавляет, что инцидент произошел после того, как люди покинули городскую мечеть, где они отмечали отмечали мусульманский праздник, знаменующий завершение месяца поста Рамадан.
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