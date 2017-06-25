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Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что во время молитвы утром в воскресенье, 25 июня, у него произошел скачок давления. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на газету газета Hürriyet.
Турецкий президент отметил, что у него немного подскочило давление из-за сахарного диабета. "Сейчас уже все хорошо", — заверил журналистов Эрдоган.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что лидер Турции во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул упал в обморок. Врачи на месте оказали ему медпомощь, после чего глава государства пришел в сознание.
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