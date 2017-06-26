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Государственная дума в первом чтении приняла на минувшей неделе проект закона о введении в нескольких регионах страны так называемого курортного сбора – Алтайский край вошел в число субъектов РФ, где собираются апробировать данный механизм взимания денег.

Инициатива, напомним, сводится к тому, чтобы туристы, прибывающие на те или иные курорты России, оплачивали сбор за фактическое количество дней проживания в гостинице или санатории.

Изначально курортный сбор предлагается внедрить в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Крыму.

Согласно задумке, средства, получаемые от взимания курортного сбора, пойдут на финансирование туристической отрасли в этих субъектах Федерации и развитие уже имеющихся объектов.

Пока отмечается, что сбор не должен превышать 100 рублей в сутки. Окончательно определять сумму курортного сбора должны сами регионы, которые могут варьировать, исходя из сезона и времени пребывания туристов на том или ином курорте.

Напомним, что возможность введения курортного сбора обсуждалась президентом России Владимиром Путиным в августе прошлого года в рамках заседания президиума Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса, который прошел в Белокурихе. Глава государства тогда подчеркивал, что сбор не должен быть обременительным, и призвал "аккуратнее" подойти к решению данного вопроса.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, в свою очередь, также акцентировал внимание на том, что это очень деликатный вопрос. "Мы не можем допустить удорожания путевок", — подчеркивал глава региона.

Между тем с принятием законопроекта о курортном сборе в первом чтении законодатели уже начали предполагать, что практика внедрения курортного сбора может обернуться негативными последствиями.

Так, заместитель главы думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов убежден, что механизм применения курортного сбора требует обсуждения.

"Необходимо продумать варианты, чтобы принятие законопроекта не повлекло подорожания туристского продукта… Одно из предложений — ввести данный сбор только для иностранных туристов", — цитирует депутата РБК.

Первый зампред бюджетного комитета Госдумы Александр Ремезков настроен еще более критично, предполагая: "Многие россияне принципиально не поедут в такие курортные города, посчитав эту дополнительную плату несправедливой: они же платят за проживание в гостинице и тратят свои деньги в регионе. Стоимость отдыха на российских курортах уже превышает стоимость отдыха на многих зарубежных, так что это прямой путь к уничтожению внутреннего туризма и просто антисоциальная инициатива".

В Совете Федерации, судя по всему, также видят перечисленные риски. Так, заместитель главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова опасается, что регионы могут установить у себя максимальную ставку курортного сбора.

"Поскольку предполагается брать сбор за каждый день пребывания, а, допустим, для семьи из четырех человек-бюджетников это будет очень накладно, мы считаем необходимым понизить эту планку", — отмечает сенатор.

Скептически смотрят на реализацию инициативы и в Торгово-промышленной палате. В частности, глава ТПП Сергей Катырин полагает, что сбор может существенно увеличить итоговую стоимость путевки.

Впрочем, имеет место и иное мнение. Так, в Министерстве по делам Северного Кавказа уверены, что риск оттока туристов из-за нового сбора несравним с опасностью потери популярности курортов в случае ухудшения их инфраструктуры, на развитие которой и планируется направлять получаемые деньги.

В данный момент пока что остается не совсем понятным, как законопроект о курортном сборе изменится ко второму чтению. Однако то, что правки в документ будут внесены, уже не вызывает сомнений.



